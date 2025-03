Thiago Motta, nuova panchina in Serie A dopo la Juve: scelta fatta

Scelta fatta per il futuro del tecnico italo-brasiliano, a rischio esonero in caso di sconfitta anche in casa della Fiorentina

Thiago Motta via dalla Juve ma ancora in Serie A. Il tecnico italo-brasiliano è a forte rischio esonero, la Juventus vorrebbe cambiarlo ma a fine stagione. In caso di ko con la Fiorentina, però, Giuntoli potrebbe essere costretto ad anticipare i tempi temendo di pregiudicare l’accesso alla prossima Champions League, un obiettivo vitale anche in ottica mercato.

Finora Thiago Motta è stato un mezzo disastro, soprattutto rispetto alle aspettative iniziali e a quanto fatto prima di sedersi sulla panchina bianconera. A Spezia, e in particolare a Bologna dove ha centrato una storica qualificazione in Champions, l’ex centrocampista di Genoa e Inter aveva fatto intravedere delle qualità che facevano di lui una sorta di predestinato. Possibile che a Torino sia diventato tutto d’un colpo un allenatore mediocre?

“Fin qui la sua esperienza alla Juve è stata travagliata – ha detto a ‘Telelombardia Dario Canovi, che insieme a suo figlio Alessandro cura proprio gli interessi del tecnico bianconero – L’anno scorso si diceva tutto il bene possibile, adesso tutto il male possibile. Raccoglie i suoi errori, ma nessuno ha fatto un’analisi oggettiva di quanto accaduto negli ultimi otto mesi alla Juve”.

Thiago Motta, un’altra big di Serie A in caso di addio alla Juventus: scelta fatta

L’oste dice che il proprio vino è buono, quindi Canovi non può che prospettare un futuro roseo per Thiago Motta, che assiste fin dai tempi in cui era calciatore: “Diventerà uno degli allenatori più bravi d’Europa. Faccio calcio da 50 anni e ne sono convinto”.

Canovi senior ci ha dato l’assist per un sondaggio. Ai nostri followers di X abbiamo chiesto “Se la Juventus non confermasse Thiago Motta, chi dovrebbe dargli un’altra chance in Serie A? L’opzione che ha preso meno voti è stata il Milan: quarta e ultima col 17,5%. Qualche voto in più ha preso la Roma, terza opzione col 22,5%.

👀MOMENTO SONDAGGIO Per l’agente Canovi diventerà uno dei migliori allenatori: se la Juventus non confermasse Thiago Motta, chi dovrebbe dargli un’altra chance in Serie A? — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 15, 2025

Il sondaggio di Calciomercato.it ha due vincitori: Atalanta e Fiorentina, entrambe finite a pari merito col 30% dei voti. Per i nostri utenti, quindi, i nerazzurri o i viola dovrebbero dare un’altra occasione a Motta in Serie A.