Non ce la fa per Roma-Cagliari: scelta obbligata per Ranieri

Claudio Ranieri costretto ad escludere il suo capitano per Roma-Cagliari: fuori dalla lista dei convocati, ecco spiegato il motivo

Niente da fare per Lorenzo Pellegrini, che salterà anche Roma-Cagliari, dopo esser rimasto in panchina in Europa League contro l’Athletic Bilbao. Il capitano giallorosso non scenderà in campo per la sfida odierna contro i rossoblu a causa di uno stato influenzale, che gli impedisce di poter disputare l’incontro.

Claudio Ranieri, dunque, ha escluso dai convocati il giocatore, che sta vivendo un periodo complicato. Dopo la gara contro il Porto in Europa disputata da titolare, Lorenzo Pellegrini è stato lasciato in panchina per il match successivo contro il Monza. In seguito, titolare contro il Como, ma fuori dopo 45 minuti a causa del suo tremendo rendimento. Il giocatore nato e cresciuto nel vivaio giallorosso ha giocato poi titolare contro l’Empoli, ma è stato lasciato in panchina in entrambe le sfide contro gli spagnoli. Anche quando poteva servire maggiore qualità in fase di palleggio.

Ranieri ha più volte parlato di Lorenzo Pellegrini, delle sue qualità, ma anche del suo stato d’animo. Vede un ragazzo poco felice, che deve ritrovare la gioia di giocare a calcio. O forse deve solo cambiare ambiente. In ogni caso, il momento no del classe 1996 prosegue anche con la Nazionale. Spalletti l’ha tenuto fuori dai convocati per le due delicatissime sfide di Nations League contro la Germania, valide per i quarti di finale. Un anno horribilis per il giocatore, sempre al centro delle polemiche, dall’esonero di De Rossi, fino al mercato di gennaio e anche in questo finale di stagione.