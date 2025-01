Derby Roma-Lazio, Ranieri: “Baroni col pilota automatico. È ora di dare soddisfazioni ai Friedkin”

Il tecnico giallorosso prende la parola a due giorni dalla stracittadina che vale tantissimo per classifica e morale

Primo derby stagionale, ultima giornata del girone di ritorno. La Roma arriva alla sfida con la Lazio in una situazione di classifica inaspettata, addirittura con 15 punti in meno rispetto ai rivali che lottano per un posto Champions.

Dopo l’allenamento aperto al pubblico di due giorni fa, Claudio Ranieri parla in conferenza stampa nell’antivigilia di una sentitissima stracittadina in cui ha un record di 4 vittorie su 4. In diretta le sue parole su Calciomercato.it dalle 13.

Sono tutti recuperati ad eccezione di Cristante? “Tutti tranne Celik che ha la febbre, vediamo domani se ha sfebbrato”.

Cosa rappresenta per lei il derby e per la squadra ora? “Sono tifoso, quindi penso tutto quello che può pensare un tifoso della Roma, della Lazio, del Genoa. Una partita che senti sempre di più. La classifica parla chiaro, loro hanno fatto un girone di andata stratosferito, squadra temibilissima. Poi il derby è derby e fa storia a sé”.

Passato dicembre, chi siete? “Ci ha fatto capire che ci siamo ricompattati, siamo squadra, lavoriamo per eliminare i difetti e non siamo ancora al 100%. Ma abbiamo rimesso la nave in navigazione, sull’arrivo non ho mai promesso nient’altro se non lavoro e dare il massimo sempre”.

Ci racconta i suoi derby da ragazzo? “Andavo in Curva Sud, che era per tre quarti della Roma, aspettavamo il capo tifoso Dante che alzava i cori, c’erano gli sfottò, non poi quello che è successo negli anni”.

Sapere che oggi si gioca solo per qualcosa di effimero e vale solo per i tifosi la agita o la tranquillizza? “Se vale solo per i tifosi vale anche per me (ride, ndr). No, mi dà l’emozione di sempre. Il derby è derby, come ci tengono dall’altra parte a vincere così ci tengo io. Certo, abbiamo vissuto tutti altri tipi di derby, ma qui la classifica non conta, si azzera tutto. C’è la stessa voglia di far bene e determinazione, l’agitazione non è una buona motivazione. La motivazione è nella consapevolezza della forza dell’avversario e della tua, e di quello che si deve fare per cercare di vincere”.

Domani tanti debuttanti nel derby, può essere un vantaggio o uno svantaggio? “Il vantaggio è mettere giocatori che stanno bene fisicamente, facciano reparto e squadra. A parte i debuttanti o no, l’importante è che stiano bene fisicamente e moralmente, in connessione l’uno con l’altro. Questa è la mia ricerca”.

Lei ha sempre parole di grande affetto per Pellegrini, sente anche feeling. Lei potrebbe ridargli il sorriso facendolo giocare, come mai non succede? “È solo una considerazione psicologica, perché tecnicamente è uno dei migliori centrocampisti in Europa. Sono pochi i centrocampisti che fanno gol e chi ce li ha li deve tenere stretti. Ma lui soffre questo fatto dei tifosi. E devo tenere presente se un giocatore si fa carico o gli scivola lui, e Lorenzo si carica tutto, di tutti i problemi, questo è il problema. Invece deve giocare con naturalezza come prima, lui si porta dei macigni dietro. Non è facile giocare che se fa 2-3 errori lui viene caricato di negatività e responsabilità. Io devo tener presente questo. Non ho avuto problemi a metterlo a San Siro e stava per segnare, lui ha questa capacità di fare gol al momento giusto”.

Per le fasce esterne sta preparando qualcosa di particolare? “La Lazio ha trovato il suo bandolo della matassa, sono bravi sugli esterni, centralmente, giocano in velocità, ripartono mille all’ora, è tutto l’insieme. Tengo tutto in considerazione. Così come anche Baroni sono convinto stia tenendo da conto tutte le qualità e le difficoltà della Roma”.

Anche nel novembre 2010 la Lazio era davanti e la Roma ha vinto, nella preparazione per domenica c’è un ricordo e un riferimento a quella partita? “No, perché i derby si caricano da soli, i tifosi te lo fanno vivere. Abbiamo aperto il Tre Fontane per dare il buon anno e i tifosi lo hanno sentito come stimolo per il derby, noi lo abbiamo fatto solo per incontrare le famiglie, non dovevano darci un di più, perché ce lo danno in ogni partita quell’affetto. Loro ora sono in Champions, hanno la consapevolezza che vogliono arrivare lì, vogliono restare lassù. Forse sono retorico, ma ogni derby è a sé, non conta nulla, non conta la classifica. Quando l’arbitro fischia ci sono diverse partite nella partita”.

Lei ha vinto 4 derby sy 4, Baroni è al debutto: conterà la sua esperienza? “Non penso sia determinante. Lui mette il pilota automatico alla Lazio, bisogna riconoscerlo. Sentirà la bellezza e il sapore del derby da allenatore, è un’altra responsabilità. Ma lui gioca col pilota automatico”.

Con i tifosi c’è stato un riavvicinamento: è pace fatta o siamo sulla buona strada? “Siamo tutti uniti. La proprietà, massaggiatori, magazzinieri, staff medico, tutti spingono per fare bene, anche i tifosi stanno facendo la loro parte. Si diceva sempre ‘La Roma non si discute, si ama’. Io l’ho sempre amata e continuerò a farlo nel bene e nel male. Ricordo la colletta del presidente, con i tifosi che divennero soci vitalizi. I Friedkin ci hanno messo tanti soldi e sarebbe ora di dargli qualche soddisfazione”.