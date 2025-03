Fiorentina-Juventus scrive la parola fine: chiesto l’esonero di Thiago Motta

Immancabile la presa di posizione dopo il momentaneo vantaggio della Viola: non tornano più indietro

Clamoroso al ‘Franchi’. L’uno-due griffato da Gosens e Mandragora ha permesso alla Fiorentina di sbloccare prima e controllare poi la gara contro la Juventus. Colpiti a freddo dopo un discreto approccio, i bianconeri stanno faticando a reagire, risultando in balia delle trame verticali degli uomini di Palladino.

La scossa che invocava tutto l’ambiente Juve, almeno fino a questo momento, non è arrivata. Lenta e compassata, la compagine di Thiago Motta sta riscontrando i tanti, ennesimi problemi cronici che si sta portando dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione. Immediata la presa di posizione da parte dei tanti tifosi che sui social stanno criticando il particolare momento vissuto dalla ‘Vecchia Signora’, del quale attribuiscono al tecnico della Juve le principali responsabilità. A tal proposito, non sono pochi i commenti di supporters bianconeri che si auspicano un esonero dell’ex allenatore del Bologna. Ecco una rapida carrellata:

È ora basta!!! L’esonero di Motta sarebbe meglio per tutti questi poverini giocatori. — Juan (@Juan23054423) March 16, 2025

Dimissioni di Motta, ‘esonero’ di Giuntoli. Il secondo gol è un’azione in 4 tocchi, 3 sono di 3 ex giocatori nostri…….. — Kal (@kal_1979) March 16, 2025

La squadra ha scelto l’esonero di Motta #FiorentinaJuve — Joker (@GiuseppeRenzi3) March 16, 2025

Quante ore mancano all’ esonero di Thiago motta? — Alessandro Macchia (@Ale_Macchia99) March 16, 2025

MOTTA OUT. SIETE DEI MEDIOCRI — Giovanni Bernardo (@GionnBernJ) March 16, 2025

Sconfitta che ci butta nel baratro più totale.

Immeritato per la gloriosa storia della Juventus.

Cacciare l’allenatore e provare a ripartire per salvare il salvabile. Motta out. — Umberto (@UmbertoF97) March 16, 2025

Sto aspettando l’esonero di Motta come i bambini aspettano il Natale #FiorentinaJuve — Serena ☀️ (@SereMara92) March 16, 2025

Juventus, Thiago Motta sempre più in bilico: il nome del possibile successore

Ma in caso di esonero di Thiago Motta, su quale profilo deciderà di virare la Juventus? Posto che fino a questo momento la proprietà ha preferito posticipare ogni tipo di discorso, non muovendosi in prima persona, Igor Tudor direbbe sì ad un ruolo di traghettatore fino al termine della stagione.

Scenario simile potrebbe stagliarsi anche in relazione a Magnanelli, attuale allenatore della Primavera. Più articolata, invece, la questione riguardante una possibile virata su Roberto Mancini. L’ex CT dell’Italia come profilo potrebbe intrigare e non poco la dirigenza bianconera che, però, dovrebbe mettere in preventivo un contratto a medio-lungo termine per riuscire a convincere il ‘Mancio’ a calarsi nella nuova realtà. Ad ogni modo, qualora la Juventus non riuscisse a ribaltare il parziale al ‘Franchi’, la posizione di Thiago Motta sarebbe sempre più appesa ad un filo. Lo spettro dell’esonero – a meno di ribaltoni – si sta concretizzando con il passare delle ore. E di prestazioni deludenti.