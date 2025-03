Montagne russe Milan: Como battuto in rimonta e -5 dalla Juve

Pulisic e Reijnders ribaltano la squadra di Fabregas, in vantaggio all’intervallo grazie a Da Cunha. L’ingresso di Abraham è stato determinante

Un Milan fischiato, e a un passo dal precipizio, batte un ottimo Como in rimonta riducendo – almeno fino a domani – a cinque punti il distacco dal quarto posto occupato dalla Juventus. Seconda vittoria consecutiva sempre in rimonta per Conceicao, che così salva la sua panchina.

Col Milan è come stare sempre sulle montagne russe. Parte bene pescando più volte il Como messo male a livello difensivo, ma Musah a tu per tu con la porta è un disastro. Poi i rossoneri perdono le misure, il pressing è inconsistente e ha dei giramenti di testa continui causati dal giro palla della squadra di Fabregas. Una lezione di calcio che alla mezz’ora è premiata dal gran sinistro di Da Cunha imparabile per Maignan. Che prima dell’intervallo evita il raddoppio. San Siro fischia.

Nel secondo tempo si parte senza Theo Hernandez, fatto fuori da Conceicao a vantaggio di Jimenez, e con il Como ancora a dominare. Da Cunha firma il raddoppio ma, per fortuna dei rossoneri, è in fuorigioco millimetrico.

Il Var annulla il bis comasco tenendo in vita il Milan, che poco dopo alza la testa trovando la rete del pareggio con Pulisic: sinistro a giro da una posizione periferica, su assist al bacio di Reijnders. È il preludio alla rimonta. Il Como perde brillantezza e lucidità, lasciando spazio al Milan che, venti minuti più tardi, la ribalta proprio con l’olandese, servito alla perfezione da Abraham subentrato a uno spento Gimenez.

L’inglese ha surclassato tutta la difesa del Como (in dieci nel finale per l’espulsione dell’appena entrato Dele Alli. Rosso pure a Fabregas per proteste) hanno segnato gli altri però è stato lui l’hombre del partido.

MILAN-COMO 2-1

33′ Da Cunha, 53′ Pulisic, 75′ Reijnders

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Milan* 47; Roma 46; Fiorentina 45; Udinese* 40; Torino e Genoa* 35; Como* e Verona* 29; Cagliari 26; Parma* e Lecce* 25; Empoli 22; Venezia 19; Monza* 15.

*una partita in più

RIEPILOGO 29ESIMA GIORNATA

Genoa-Lecce 2-1

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Milan-Como 2-1

Torino-Empoli ore 20.45

Venezia-Napoli domani ore 12.30

Bologna-Lazio domani ore 15

Cagliari-Roma domani ore 16

Fiorentina-Juventus domani ore 18

Atalanta-Inter domani ore 20.45