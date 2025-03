Milan-Como, nuova bufera Theo Hernandez: “Lo ha rifatto”

Il terzino rossonero torna nel mirino: “Dal replay si vede bene”, ecco l’episodio che ha scatenato le polemiche

Nuova bufera Theo Hernandez. Nel corso del primo tempo della sfida col Como, il terzino del Milan è stato pesantemente criticato dai suoi tifosi sia per la prestazione che per l’unico episodio in cui è stato protagonista.

Parliamo dell’azione di contropiede della squadra di Conceicao, con il francese andato a terra dopo l’intervento del difensore comasco. Theo Hernandez si è subito rialzato, temendo forse di essere ammonito per simulazione come accaduto in Champions contro il Feyenoord. In quell’occasione, però, fu espulso visto che si era beccato già il giallo nei primi quarantacinque minuti.

Ma mi spiegate perché Theo ha deciso di cadere anziché andare in porta? Aveva superato il difensore — dan🌷 (@ilsignordan) March 15, 2025

Theo Cagnotto, il giocatore più stupido della Serie A — Pierluigi Di F. (@pierluigidif) March 15, 2025

Theo aveva simulato di nuovo, poi si è ricordato cosa è successo l’ultima volta e si è rialzato — Reijndersessuale (@stocazzo30) March 15, 2025

Per quale cazzo di motivo la prima idea di Theo adesso é sempre di buttarsi per terra? Qua ci arrivava e poteva attaccare benissimo l’area — Francesco (@ilFrad2) March 15, 2025

Beccato per la “memoria muscolare” di Theo, che gli fa provare quasi l’ennesimo svenimento e vanifica la palla illuminante di Tijjani Calcio. — O Treinador (v 2.0.01) (@Bisco_3) March 15, 2025

Theo Hernandez si era buttato prima ahahahahahahahahahahaha

Era già partito con la simulazione, manco l’hanno toccato

Ha chiesto scusa a gesta bassa il bimbo — Il fu Simone Inzaghi (purtroppo)⭐️⭐️ (@gabrigabri44) March 15, 2025

Dal replay si vede bene che Theo si butta senza essere toccato… Chissene frega che si rialza subito e chiede scusa, l’arbitro doveva ammonirlo#MilanComo — ok ko (@okko984) March 15, 2025

Milan-Como, Theo Hernandez tra i peggiori nei primi 45′: inizio da incubo per Musah

Negativa la prestazione di Hernandez contro il Como, ma non è stata migliore quella della quasi totalità dei suoi compagni, puniti alla mezz’ora dal gol di Da Cunha. Tra i peggiori c’è sicuramente Musah, che a inizio gara si è letteralmente divorato due occasionissime da gol. E San Siro fischia…