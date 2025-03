Juventus, un altro colpo rossonero: si chiude a 59 milioni

Giuntoli vuole rinforzare la corsia sinistra della squadra, che in estate perderà probabilmente Andrea Cambiaso. Le ultime

Il tema allenatore (Thiago Motta rischia l’esonero già a Firenze) è ovviamente quello predominante in casa Juventus. Allo stesso tempo, però, Giuntoli e i suoi uomini continuano a monitorare il mercato in vista della prossima sessione estiva. Dove i bianconeri avranno necessità di rinforzarsi un po’ in tutti i reparti, dall’attacco al centrocampo fino alla difesa.

A sinistra rientrerà Cabal dal lungo infortunio, ma molto probabilmente andrà via Cambiaso. Vediamo se proprio in direzione Manchester City, fattosi avanti a gennaio ma senza presentare una proposta ufficiale. Proprio per la corsia mancina servirebbe l’ultimo nome emerso in ottica Juve. Parliamo di uno dei migliori interpreti del ruolo della Premier League di quest’anno.

Sull’out sinistro serve un Dimarco, un Theo Hernandez (dei tempi migliori). Insomma, un giocatore in grado di incidere, di fare la differenza. A tal proposito, dall’Inghilterra rilanciano l’ipotesi Kerkez del Bournemouth. Il ventunenne ungherese è uno dei punti di forza della squadra di Iraola, insieme al Nottingham Forest (terzo) la rivelazione del massimo campionato inglese attualmente in corso. Ora i rossoneri occupano la nona posizione, ma sono ad appena 5 punti dalla zona Champions.

Quella del Bournemouth non è la prima maglia rossonera che indossa Kerkez. Già, perché in pochissimi lo ricordano, ma il classe 2003 è stato per un anno al Milan. Era ancora un adolescente e giocò solo con la Primavera: 6 presenze pure in Youth League. A Milano non lasciò il segno, cosa che invece gli è riuscito in Olanda, all’Az Alkmaar, tanto da conquistare la chiamata della Premier.

Juve-Kerkez, prezzo alto ma ottimi rapporti col Bournemouth

In Inghilterra ha compiuto un ulteriore salto di qualità, tale da attirarsi l’interesse dei grandi club. In primis del Liverpool, a caccia dell’erede dello scozzese Robertson. ‘Gongola’ il Bournemouth, in particolare l’ex General manager della Roma Tiago Pinto, dalla scorsa estate responsabile dell’area sportiva della società inglese.

Per ‘tbrfootball.com’, il sito britannico che ha rilanciato l’interesse della Juve per il laterale ungherese, la valutazione di Kerkez è arrivata a toccare i 50 milioni di sterline, circa 59 milioni di euro.

La cifra, alzatasi pure per via dell’ingresso in scena del Liverpool, potrebbe essere ritenuta a dir poco eccessiva da Giuntoli e soci. Gli ottimi rapporti con Pinto, vedi l’affare Huijsen della passata estate, fanno sì che il club di Exor non possa però essere escluso del tutto dalla corsa al cartellino dell’ex Milan.