Juventus, il nuovo allenatore arriva con due suoi pupilli

Il match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio passaggio cruciale dell’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Una sconfitta, infatti, renderebbe ancor più movimentata la situazione relativa al futuro del tecnico bianconero, la cui posizione non era mai stata messa in discussione come successo negli ultimi giorni. Rinfrancato dalla ‘fiducia’ della proprietà, l’ex allenatore del Bologna si è mostrato piuttosto tranquillo nella conferenza stampa antecedente alla sfida con i gigliati. La posta in palio, però, è davvero alta.

L’intenzione della proprietà della Juventus sarebbe quella di continuare con Thiago Motta fino a fine stagione quando poi si valuterà a bocce ferme il da farsi. La mancata crescita in termini di gioco, le prestazioni abuliche delle ‘stelle’ dello scorso mercato estivo e più in generale un integralismo tattico piuttosto consistente oltre agli scarsi risultati nelle gare topiche della stagione, però, potrebbero fare il resto. A tal proposito, non sono pochi i profili accostati con una certa insistenza ai bianconeri. Dopo i contatti esplorativi avuti con Zidane e le voci su Xavi, anche Conte e Gasperini sono entrati in orbita Juve, senza trascurare Tudor e Pioli. Intanto, proprio in relazione alle indiscrezioni riguardanti un possibile binomio Xavi-Juve emergono nuove interessanti indiscrezioni dalla Spagna.

Xavi pronto a tornare in panchina: Fermin Lopez e Christensen i primi nomi

Secondo quanto riferito da ‘El Nacional’, l’ex tecnico del Barcellona starebbe già programmando il suo ritorno in partita. Benché fino a questo momento i contatti con Manchester United e Juve non siano decollati, sarebbe tanta la voglia del tecnico spagnolo di rimettersi in gioco in un progetto stimolante. A tal proposito, Xavi non avrebbe alcun dubbio sui primi due profili da sottoporre all’attenzione dei suoi futuri dirigenti.

Stando alla fonte sopra citata, infatti, forte degli ottimi feedback ricevuti dai due calciatori negli anni di militanza al Barcellona, l’allenatore iberico vorrebbe portarsi con sé Fermin Lopez e Christensen, considerate pedine assolutamente fondamentali per il proprio scacchiere tattico e dagli enormi margini di crescita. In particolare il giovane centrocampista, cresciuto proprio grazie ai suggerimenti di Xavi, sta trovando poco minutaggio nello scacchiere tattico di Flick, che preferisce puntare su Pedri e De Jong e all’occorrenza su una mediana più fisica per supportare le ‘sgasate’ di Yamal e Raphinha.

Lo stesso Christensen, già accostato alla ‘Vecchia Signora’ in tempi e in modi diversi, sta faticando e non poco a ritagliarsi con continuità minutaggio e fiducia. Scenario che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe portare ad una cessione del jolly difensivo nel corso della prossima estate. Xavi osserva il da farsi, pronto a convincere due dei suoi pupilli. In un gioco di intrecci continuo, dunque, non è escluso che le prossime settimane possano nuovamente far convergere le strade di Christensen, Fermin Lopez e Xavi.