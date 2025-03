Juve, il Liverpool ti soffia Frendrup: il sostituto gioca in Serie A

Morten Frendrup, uno degli obiettivi della Juventus per il prossimo calciomercato, è finito nei radar del Liverpool: la Vecchia Signora non si farà trovare tuttavia impreparata, visto che nel suo ruolo troverà agilmente un sostituto.

Morten Frendrup ha segnato 2 gol in 30 partite in questa stagione con il Genoa dove, come ben sappiamo, sta facendo grandi prestazioni. Il centrocampista comincia ad avere una grande reputazione anche in giro per l’Europa ed il numero di pretendenti comincia a diventare molto altro. Il Grifone dal canto suo conta di ricavare una cospicua cifra dalla sua vendita.

“Alla nostra partita contro la Roma erano presenti almeno 10 osservatori di club di Premier League e uno di loro mi ha detto che il giocatore che lo aveva impressionato di più era Frendrup“: parole di Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa. “Potrebbe giocare in qualsiasi club di Premier“, conclude il dirigente rossoblu.

A riferire queste dichiarazioni è Mundo Deportivo, che riferisce dell’inserimento del Liverpool nella corsa che si terrà il prossimo mercato per Frendrup, la Juventus è avvisata. Sempre secondo i media spagnoli, i Reds hanno già fatto dei passi importanti anche verso il giocatore per convincerlo, proponendogli un ruolo di centralità nel progetto oltre che in mezzo al campo. Pare che lo stesso giocatore non sia rimasto insensibile al corteggiamento inglese. Conferme quindi rispetto alle voci arrivate dall’Inghilterra questo pomeriggio. Ma c’è un dettaglio in più.

Mercato: il Liverpool vuole Frendrup, la Juventus vira su un altro profilo

Per il centrocampo la Juventus ha diverse alternative oltre a Morten Frendrup nel prossimo mercato. Uno dei nomi è sicuramente quello di Ederson. Quello dell’Atalanta è un centrocampista totale, che i bianconeri seguono ormai da molto tempo. Per caratteristiche è quello che sicuramente si avvicina di più al centrocampista del Genoa, e può ovviamente aggiungere un carico di esperienza ancor più importante rispetto al collega, anche alla luce della vittoria dell’ultima Europa League.

In 40 presenze stagionali (27 da titolare), il brasiliano ha messo a segno 4 gol, mostrando una grande capacità di inserimento offensivo per un centrocampista che parte dalle retrovie. I suoi gol sono arrivati spesso in situazioni di gioco aperto, sfruttando la sua potenza e il senso della posizione.

Sul fronte assist, ne ha fornito solo 1, un numero che non riflette appieno il suo contributo creativo: con 36 passaggi chiave e 8 occasioni da gol create infatti, è un vero e proprio motore del gioco bergamasco. La sua versatilità e intensità lo rendono fondamentale per Gasperini e ne fanno un profilo perfetto per la Juventus.