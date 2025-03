Juve, Giuntoli non perde tempo: “Ha incassato il sì di Osimhen”

Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in bilico: la Juventus a caccia del nuovo centravanti in vista del prossimo mercato estivo

Domani potrebbe esserci un’occasione dal primo minuto per Dusan Vlahovic, ormai riserva di lusso alla Juventus dietro al titolarissimo Kolo Muani.

Il centravanti serbo ha visto poco il campo dal momento dell’arrivo in bianconero del collega francese, ma in vista della sfida di domani pomeriggio in casa della Fiorentina Thiago Motta pensa alla contemporanea presenza dal primo minuti dei due attaccanti. La Juve punta al rilancio dopo la fragorosa sconfitta con l’Atalanta e la contestazione dei tifosi all’Allianz Stadium, con Vlahovic e Kolo Muani che sono partiti insieme dall’inizio solo nella nefasta gara di Coppa Italia contro l’Empoli, con l’eliminazione clamorosa ai rigori della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, il piano di Vlahovic: “Vuole andare via a parametro zero”

Se Vlahovic va verso l’addio, rimane incerta anche la conferma di Kolo Muani a Torino che è legata inoltre all’accesso della Juventus alla prossima Champions League.

Giuntoli sta studiando varie soluzioni per l’attacco bianconero in vista del prossimo mercato e uno dei nomi segnato in rosso nell’agenda del Direttore tecnico è certamente quello del pupillo Victor Osimhen, attualmente al Galatasaray ma di proprietà del Napoli. Su un possibile sbarco del nigeriano alla Continassa si è espressa Fabiana Della Valle: “La Juve ha già incassato il primo sì del giocatore – le parole della giornalista sul suo canale You Tube – Giuntoli ha parlato sia con Osimhen che con il suo procuratore e sa che l’attaccante interessato a un trasferimento a Torino”.

La Della Valle, oltre all’argomento Osimhen, ha fatto anche il punto sul futuro di Vlahovic alla Juventus: “Siamo a marzo, non c’è stato ancora e non ci sarà neanche durante la sosta l’incontro famoso con l’agente per parlare del rinnovo di contratto. Che da quanto filtra, anche se non c’è niente di ufficiale, il giocatore non ha intenzione di rinnovare. La sua intenzione è quella di restare alla Juve per andarsene a zero, in maniera tale da riuscire a strappare un ingaggio che si avvicini il più possibile a quello che percepisce adesso a Torino”, ha concluso la giornalista.