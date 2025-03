Esonero Motta, Giuntoli ha già il sostituto: “Telefonata diretta”

“Scambio di vedute e informazioni, magari anche un confronto. La chiamata è partita dal dirigente della Juventus”

Squilla il telefono, dall’altra parte c’è Cristiano Giuntoli. Potrebbe essere lui il sostituto di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Non subito, perché l’allenatore in questione è già impegnato altrove, ma a partire del prossimo anno. L’italo-brasiliano rischia comunque di saltare subito, cioè in caso di sconfitta anche con la Fiorentina domani sera al ‘Franchi’.

Giuntoli è preoccupato, non vuole mandare via Motta – una sua scommessa personale – ma allo stesso tempo potrebbe essere costretto a farlo per non compromettere l’obiettivo minimo della stagione, la qualificazione in Champions League. Un obiettivo vitale per le ambizioni future del club, quindi per il mercato che verrà.

Qualora Motta venisse esonerato dopo Firenze, o comunque prima della fine dell’annata, il ruolo di traghettatore potrebbe svolgerlo Igor Tudor. Il croato è disposto ad accettare un contratto di tre mesi pur di tornare alla Juve, dove ha militato da calciatore e poi lavorato in qualità di assistente di Andrea Pirlo.

Tudor è in lizza anche per la panchina della stessa Fiorentina, con Palladino pure lui a rischio licenziamento qualora uscisse con le ossa rotte dalla sfida con Kolo Muani e compagni. L’ex Monza è in rotta con la società, in particolare con Pradè, e a quanto pare anche con alcuni calciatori.

Juve, per il post Motta salgono le quotazioni di Pioli: “Telefonata diretta di Giuntoli”

Tornando alla panchina della Juve, il nome che sta prendendo corpo con forza è quello di Stefano Pioli, che ha una clausola per liberarsi dall’attuale contratto. Nella diretta di ‘TopCalcio24’, Luca Momblano ha rivelato che Giuntoli si è già mosso in prima persona per l’ex tecnico del Milan ora in Arabia, all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

“Giuntoli ha fatto almeno una telefonata diretta a Stefano Pioli – la notizia data da Momblano – C’è stato sicuramente uno scambio di vedute e informazioni, magari anche un confronto. La telefonata è partita dal dirigente bianconero”.

Pioli piace da tempo a Giuntoli, ma non è ad oggi l’unico candidato. Al di là delle suggestioni rappresentate da Conte e Gasperini, gli altri nomi che il Football director starebbe valutando sarebbero quelli di Baroni della Lazio e De Zerbi adesso al Marsiglia.