Esonero Conceiçao: la vittoria non spegne le voci, ne spunta una dallo spogliatoio

La vittoria di questa sera del Milan non ha spento le voci sulle possibilità di esonero di Conceiçao. E mentre i nomi per sostituire il portoghese si susseguono, spunta una voce dallo spogliatoio rossonero.

Vittoria in rimonta questa sera per il Milan. Al vantaggio di Da Cunha, hanno risposto Pulisic e Reijnders, ribaltando il risultato e dando un po’ di aria a mister Conceiçao. Polemiche per l’espulsione di Dele Alli (biasimato da mister Fabregas nel finale anche in modo abbastanza diretto), ma alla fine quel che conta è incassare i 3 punti. Tutto bene? Non proprio.

Perché nonostante la vittoria di questa sera, sono in tanti, a partire dai tifosi sui social, a chiedere l’esonero di Conceiçao da parte del board del Milan. Molti sono rimasti comunque delusi dall’atteggiamento della squadra rossonera, che per lunghi tratti della gara ha proposto un blocco basso difensivo al quale una tifoseria di solito più esigente non è abituata.

Per quel che riguarda il nome del possibile sostituto di Sergio Conceiçao al Milan in casa di esonero, sono ancora da tenere d’occhio quello di Max Allegri (ad oggi in pole position, anche perché già libero di firmare), mentre per la prossima stagione c’è la sempreverde candidatura di De Zerbi. Fanno invece un certo effetto le parole di Lopetegui di qualche giorno fa a vedere come sono poi andate le cose.

Milan, Pulisic commenta il possibile esonero di Conceiçao dall’esonero

Esonero o no da parte del Milan, Pulisic sta con Conceiçao. L’ha dimostrato stasera, soprattutto coi fatti. Per quel che riguarda le parole invece, l’americano è stato un po’ più sibillino. Anzi, ha chiarito come le voci siano comunque un pericolo. “Sentiamo le voci“, ha ammesso l’americano, “non è facile giocare così ma ci proviamo. Quello che conta è impegnarci ogni giorno con il giusto allenamento“.

C’è spazio anche per un annuncio di mercato. Il suo rinnovo infatti è argomento di grande attualità oggi e le sue parole, c’è da scommetterci, faranno ultra-felici i tifosi. “Voglio continuare qui“, prosegue Pulisic in conferenza stampa, “questo è il club della mia vita al 100%“.

Infine Pulisic ha commentato le possibilità della squadra di rientrare nella prossima Champions League. In attesa della gara della Juventus, le lunghezze dal quarto posto sono 5. Una distanza non proibitiva. “I tifosi fanno il tifo per noi“, conclude il trequartista, “e noi abbiamo il dovere di provarci“.