Calciomercato, Lopetegui-Milan: il tecnico è uscito allo scoperto

Annuncio a sorpresa di Julen Lopetegui sulla possibilità di allenare il Milan: in un momento di grande difficoltà in campionato, le sue parole possono costituire un appiglio per ricominciare a pensare ad un grande futuro.

Non serve avere una buona memoria: basta tornare all’aprile del 2024. I rossoneri stanno programmando la prossima stagione, che sarebb poi iniziata con Fonseca in panchina. Dicevamo, aprile 2024. Tra i nomi papabili per la panchina rossonera c’è quello di Julen Lopetegui. Curriculum di tutto rispetto (Real Madrid, Porto, Siviglia, la Nazionale spagnola) tante idee, ed un carisma che ne faceva uno dei profili più attenzionati dal board rossonero.

Peccato che mentre la dirigenza sfogliava la margherita, il tecnico sperimentò quanto complicato e difficile possa essere il mondo dei social nel 2025. L’hashtag “Nopetegui” (no a Lopetegui) iniziò ad essere condiviso da migliaia e migliaia di tifosi, proprio quando sembrava che l’allenatore iberico potesse diventare a tutti gli effetti il prossimo allenatore del Milan.

A distanza di mesi non sappiamo ancora se in effetti la società di Milanello abbia seguito o meno l’indicazione arrivata dai social, fatto sta che la scelta ricadde poi su Fonseca (a sua volta esonerato per far spazio a Conceiçao).

Lopetegui: “Niente Milan per un problema interno al club”

La trattativa Milan-Lopetegui è saltata per un problema interno. A svelarlo è stato l’allenatore stesso ai microfoni di Diario As: “È stato difficile e strano da capire. Non era una cosa con me, ma un problema interno“. Un problema non meglio specificato, ma che ci fa capire se non altro che da parte sua il tecnico spagnolo avrebbe accettato ben volentieri l’ipotesi rossonera.

E non è detto che non possa tornare a pensarci, visto che ad oggi 14 marzo 2025, il Milan è alle prese con l’ennesima rivoluzione tecnica da attuare. Un’investitura importante è già arrivata: quella di Arrigo Sacchi.

All’epoca del Nopetegui Gate infatti, l’ex allenatore del Milan ebbe a criticare l’operato della società, rea di aver seguito, nel caso, le indicazioni di una moltitudine non professionale, come quella che anima i social. “Le sue parole mi hanno sorpreso e lo ringrazio“, ha aggiunto Lopetegui.