Calciomercato: Marco Asensio in Serie A, arriva in saldo

Marco Asensio potrebbe sbarcare in Serie A. L’esterno ex Real Madrid ad oggi di proprietà del PSG nel corso del calciomercato estivo tornerà sul mercato dopo la fine del prestito in Premier Leaugue all’Aston Villa.

Calciomercato: Asensio in Serie A, le ultime

Marco Asensio sta vivendo un’ottima seconda parte di stagione in Premier League. Arrivato solo in dal Paris Saint-Germain all’Aston Villa, l’ex Real Madrid in Inghilterra si è rilanciato contribuendo a portare la formazione di Unai Emery tra le prime 8 della Champions League.

Dopo tante stagioni passate a Madrid in panchina, finalmente il mancino ha trovato continuità in campo. Inevitabilmente le sue prestazioni hanno suscitando l’interesse di diversi importanti club europei.

Vista l’abbondanza in attacco, e la poca voglia del calciatore di tornare alla corte di Luis Enrique, il PSG secondo le ultime notizie di mercato starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di cedere Asensio a titolo definitivo in estate.

L’esterno spagnolo, infatti, era stato acquistato dal Paris a parametro zero la scorsa estate, dopo la scadenza del suo contratto con il Real. Questo significa che cedere Asensio durante l’estate produrrebbe per il PSG una discreta plusvalenza da inserire a bilancio.

Ma quanto costa oggi il cartellino di Marco Asensio? La richiesta iniziare del PSG sarebbe di circa 25-30 milioni di euro, una cifra importante destinata a calare visti i 29 anni. Il prezzo, dunque, potrebbe diventare non inaccessibile per molte squadre anche italiane.

Classe 1996, a 29 anni, lo spagnolo sembrerebbe aver trovato finalmente la sua consacrazione calcistica in Inghilterra e si candida ad essere una delle sorprese del prossimo calciomercato.

Serie A: idea Asensio in una big

Secondo quanto riportato in Spagna da Fichajes.net, oltre a diverse squadre di Premier League, Marco Asensio avrebbe mercato anche in Serie A. Accostato in passato al Milan, in estate il calciatore potrebbe tornare ad essere un obiettivo di calciomercato dei rossoneri.

Attenzione anche alla Juventus che cerca ancora rinforzi sulle fasce. Dopo aver punito i bianconeri in finale di Champions League, Asensio potrebbe diventare una risorsa per Motta, o chi per lui.

Da battere, però, c’è in primis la concorrenza dell’Aston Villa, soddisfatta della sua prestazione, che starebbe provando a riscattare subito il calciatore. Per farlo però i club inglese dovrà almeno sperare di qualificarsi in Champions League o in EL. Attualmente gli inglesi sono all’ottava posizione in classifica, distanti 5 punti dal 4o posto occupato dal Chelsea e fuori da ogni competizione europea.