Duda regala tre punti pesanti al Verona: Monza-Parma, un pari che non sposta

La squadra di Zanetti vince in casa dell’Udinese con una magia su punizione del centrocampista slovacco. All’U-Power Bonny toglie la gioia della vittoria all’undici di Nesta

Sono terminati i due anticipi delle 15 della ventinovesima giornata di Serie A. Vittoria pesante del Verona in casa dell’Udinese. Per la squadra di Zanetti, ora a pari punti col Como e cioè a +7 sull’Empoli terz’ultimo, è stato decisivo il super gol su punizione dello slovacco Duda.

Il successo di Udine ha il sapore della salvezza per gli scaligeri. All’U-Power (Allegri in tribuna), invece, si è conclusa in parità la sfida tra i padroni di casa del Monza e il Parma di Chivu. L’undici di Nesta gioca una buona partita e accarezza la vittoria dopo il vantaggio firmato Izzo, ma a sei dal termine il neo entrato Bonny si inventa da solo un gol che vale l’1-1 finale. Un punto per entrambe che non serve a nulla, soprattutto al Monza. Solo un miracolo potrebbe evitargli la B.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese* 40; Torino e Genoa* 35; Verona* e Como 29; Cagliari 26; Parma* e Lecce* 25; Empoli 22; Venezia 19; Monza* 15.

*una partita in più

RIEPILOGO 29ESIMA GIORNATA

Genoa-Lecce 2-1

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Milan-Como ore 18

Torino-Empoli ore 20.45

Venezia-Napoli domani ore 12.30

Bologna-Lazio domani ore 15

Cagliari-Roma domani ore 16

Fiorentina-Juventus domani ore 18

Atalanta-Inter domani ore 20.45