Non solo Fiorentina-Juve: a rischio rinvio la gara dei nerazzurri

Un’altra partita di campionato potrebbe non disputarsi a causa del maltempo. La decisione finale spetterà al Prefetto

Fiorentina-Juventus non è l’unica partita del prossimo weekend a rischio rinvio. Ce n’è almeno un’altra su cui è attesa una decisione a stretto giro di posta. Il match del ‘Franchi’ tra l’undici di Palladino e quello di Thiago Motta potrebbe non disputarsi a causa del maltempo che ha colpito la Toscana e in particolare la città di Firenze.

Il vice presidente del Consiglio comunale, Alessandro Drago, ha chiesto esplicitamente il rinvio della gara: “Per l’emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina-Juventus. Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima“.

Se Firenze versa in una situazione difficile, Pisa non sta messa meglio. Infatti è a forte rischio rinvio la sfida tra i nerazzurri di Pippo Inzaghi e il Mantova in programma domani (ore 17.15) all’Arena Garibaldi. Una sfida molto importante per la classifica del campionato di Serie B: i toscani sono in lotta con lo Spezia per la promozione diretta in massima serie, mentre i lombardi hanno bisogno di far punti in chiave salvezza.

Anche Pisa-Mantova a rischio rinvio: domattina la decisione del Prefetto

Stando a ’50Canale’, il rischio rinvio di Pisa-Mantova è piuttosto concreto. Bisognerà vedere come evolverà la questione legata al fiume Arno, dato in piena tra stanotte e domani. A quanto pare la fase più critica è prevista dalle ventitré all’una di stanotte.

Sul possibile rinvio della gara è appena uscito allo scoperto il sindaco di Pisa, Michele Conti. Alla medesima fonte il primo cittadino ha reso noto che una decisione definitiva verrà presa soltanto domattina, quindi a poche ore dalla partita. Spetterà al Prefetto, dopo le verifiche del caso, scegliere se rinviare o meno l’incontro.