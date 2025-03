Juventus: il City ha puntato Di Gregorio, c’è già il sostituto

In una stagione a tratti complicato, Michele Di Gregorio è uno dei profili che più si è distinto alla Juventus per continuità di rendimento. Logico che i grandi club in giro per l’Europa drizzino le antenne: secondo i media spagnoli tuttavia, ce n’è uno più pericoloso degli altri.

Si tratta del Manchester City, intenzionato a scippare Di Gregorio alla Juventus, costringendola alla ricerca di un sostituto. A riferire le ultime di mercato è il portale specializzato spagnolo fichajes.net. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti c’è stata una manifestazione d’interesse da parte di Citizens verso Di Gregorio. Agli inglese occorre trovare un sostituto di Ederson, a sua volta tentanto da un’altra avventura, probabilmente in Medio Oriente.

Michele Di Gregorio, 27 anni, si è distinto fin da subito in Serie A per la sua solidità tra i pali. Dopo l’esperienza al Monza, che gli è valsa la nomina a miglior portiere della stagione 23-24, la scorsa estate è passato alla Juventus. Da quando è arrivato a Torino, ha giocato 27 partite e mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni, consolidandosi come titolare fisso di un club dalle grandi aspirazioni.

Un risultato non da poco: se da un lato Di Gregorio è stato certamente aiutato dall’ottimo rendimento difensivo della Juventus di Thiago Motta, è pure vero che i suoi interventi sono stati spesso determinanti nel far sì che tale obiettivo fosse raggiunto.

Muro della Juventus per Di Gregorio: ma il sostituto c’è già

Sempre secondo quanto riferische fichajes, la Juventus si opporrà con tutte le sue forze al City per trattenere Di Gregorio. La dirigenza bianconera punterà sulla voglia di rendere l’estremo difensore un vero e proprio pilastro della squadra, contando sul fatto che ha già rifiutato in passato un altro club di Premier League come il Liverpool.

Tuttavia, bisogna anche considerare l’estrema potenza convincente che può avere un club come il City, soprattutto a livello economico. Ecco allora che basta volgere lo sguardo verso nord per vedere che c’è una situazione intrigante per la Juventus se dovesse sostituire Di Gregorio: si tratta di Gigio Donnarumma.

Il portiere di Castellammare ha infatti un contratto in scadenza col PSG nel 2026, e già dal prossimo gennaio sarà libero di firmare con il club che riterrà più opportuno. Una vera e propria occasione di mercato, tant’è che altri club si sono già mossi in questo senso.

Oggi Donnarumma sarebbe sicuramente una grande soluzione in caso di addio di Di Gregorio: nominato miglior portiere della Ligue 1 per 4 volte dal suo arrivo a Parigi, ha di recente mostrato contro il Liverpool come sia sicuramente tra i primi al mondo nel ruolo.