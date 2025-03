Crisi Giampaolo, Miretti stende il Lecce: solida vittoria del Genoa di Vieira

La doppietta dell’ex centrocampista della Juventus stende la formazione di Giampaolo, non basta la rete di Krstovic nel secondo tempo

A Marassi va in scena l’anticipo della 29a giornata di campionato con Genoa e Lecce protagoniste. I tre punti pesano come un macigno in ottica salvezza e il Genoa oramai si mette a distanza dal pericoloso fondo della classifica di Serie A, lasciando il Lecce in una profonda crisi.

Apre le marcature Miretti su assist di Malinovskiy, con una splendida conclusione al volo che termina alle spalle di Falcone. Il Lecce viene freddato dalla formazione rossoblu e rischia immediatamente di subire il raddoppio. Ma è solo questione di tempo, perché Miretti compie una giocata prodigiosa in area di rigore, a pochi minuti dal termine, girandosi sul mancino con un movimento che manda al bar il difensore. L’ex Juventus raddoppia e realizza la sua prima doppietta in carriera.

Serie A, Genoa-Lecce 2-1: come cambia la classifica

Nella seconda frazione, il Lecce prova a cambiare marcia e trova la rete con Krstovic, ma solo grazie al rigore concesso al VAR da Maresca per fallo di mano di Matturro. Dal dischetto il montenegrino non sbaglia. Il gol, però, non cambia l’inerzia del match. I pugliesi spingono fino allo sfinimento, senza riuscire a trovare il pareggio.

Mister Giampaolo ora deve rialzare la china, perché il Lecce non vince dal 31 gennaio, quando a Parma trovò il successo per 1-3. Da quel momento due pareggi e quattro sconfitte di fila. Ora il rischio è di restare risucchiati nei pressi del terzultimo posto. Dopo la gara in casa contro la Roma ci sarà lo scontro diretto contro il Venezia. Sarà una lunga sosta per il Lecce, che deve ritrovare la vittoria.

Festeggia, invece, il Genoa. La formazione rossoblu va verso un finale di campionato tranquillo, dopo il turbolento cambio in panchina in autunno, con l’arrivo di Balotelli e l’addio improvviso di Gilardino. Patrice Vieira è riuscito a riportare equilibrio ed entusiasmo al Ferraris.

GENOA-LECCE 2-1: 16′, 45’+2 Miretti, 68′ Krstovic

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio e Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese 39; Torino 35; Genoa 35; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Genoa il 29 marzo alle ore 18:00 e Lecce-Roma il 29 marzo alle ore 20.45