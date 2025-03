DIRETTA Serie A, Genoa-Lecce: le formazioni ufficiali LIVE

La ventinovesima giornata di campionato inizia con la sfida tra liguri e giallorossi

Archiviata la tre giorni di calcio europeo, la Serie A torna in campo per il ventinovesimo turno con il consueto anticipo del venerdì. Allo stadio “Luigi Ferraris”, toccherà a Genoa e Lecce aprire le danze in una giornata che vedrà nello scontro scudetto Atalanta-Inter e in Fiorentina-Juventus i piatti forti del menù. Nel capoluogo ligure, ci saranno invece in palio punti importanti nella lotta salvezza.

Reduci da due pareggi consecutivi contro Empoli e Cagliari, i padroni di casa grazie alla cura Patrick Vieira si sono allontanati in maniera quasi decisiva dalla zona retrocessione, grazie ai 32 punti in classifica e alle 10 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto. Un risultato davvero impensabile all’indomani dell’esonero di Alberto Gilardino, ma che consentirà ai liguri di vivere con maggiore tranquillità questo finale di stagione.

Dopo aver dilapidato il doppio vantaggio firmato Krstovic, contro il Milan la squadra allenata da Marco Giampaolo ha subito la terza sconfitta consecutiva in campionato. Tre sono anche i punti di vantaggio sull’Empoli, attualmente terzultimo e impegnato sabato 15 marzo in casa del Torino. Calciomercato.it seguirà l’anticipo della ventinovesima giornata di Serie A in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Lecce e diffidati

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovsky, Miretti; Pinamonti. All. Vieira

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Tete Morente, Krstovic, Perotti. All. Giampaolo

ARBITRO: Maresca

DIFFIDATI: Marin (G); Rafia, Ramadani, Pierotti (L)

PROSSIME PARTITE: Juventus-Genoa il 29 marzo alle 18 e Lecce-Roma il 29 marzo alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio e Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese 39; Torino 35; Genoa 32; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.