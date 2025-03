Dove giocherà Victor Osimhen nella prossima stagione? L’attaccante nigeriano si è trasferito in Turchia al termine dell’ultimo calciomercato estivo, ma tra pochi mesi il tormentone potrebbe ricominciare.

Osimhen ha già detto “sì”: Juve beffata?

La Juventus vuole Victor Osimhen. Il club bianconero, non è un segreto, si starebbe muovendo con forza per riportare l’attaccante nigeriano in Italia.

Osimhen, che ha già lavorato con l’uomo mercato dei bianconeri Giuntoli, è attualmente di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray dove percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione. Una cifra elevatissima, anche per le casse della Juventus, ma alla portata dei bianconeri soprattutto se la Juve in estate cedesse Vlahovic (che oggi ne guadagna 12 di milioni).

Tuttavia, prima del passaggio ai turchi del Galatasaray, Victor Osimhen ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli per un ulteriore stagione in maniera tale da permettere agli azzurri di non dover “svalutare” l’attaccante dopo un anno lontano dalla Serie A.

In estate, per questo motivo, potrebbe scatenarsi una nuova “asta” per l’attaccante. Al tavolo, però, non dovrebbero sedere gli azzurri che avendo fissato una nuova clausola da 75 milioni di euro saranno a tutti gli effetti spettatori della decisione di Osimhen.

Per questa ragione, la Juventus sarebbe in corsa per l’attaccante ex Napoli, ma occhio anche alle altre pretendenti. Tra queste il Manchester United, in Premier League, ed il PSG in Ligue 1.

Ma la novità principale arriva dalla Turchia. Secondo quanto riportato da “Milliyet“, infatti, il Galatasaray sarebbe intenzionato a tentare il “riscatto” del cartellino. Dopo una prima offerta da 65 milioni di euro presentata al Napoli a gennaio, i turchi sarebbero pronti ad arrivare alla cifra della clausola, ma decisiva sarà la volontà dell’attaccante.

La volontà di Osimhen

Ma c’è di più. Secondo quanto riportato dai media turchi, il Galatasaray sarebbe pronto ad offrire uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione all’attaccante.

Osimhen, che in Turchia ha trovato nuovamente la felicità dopo l’estate difficile vissuta a Napoli, potrebbe decidere di accettare l’offerta dei giallorossi a discapito dell’interesse della Juventus.

Del resto, nonostante l’interesse del Manchester United, oltre che di Arsenal e Chelsea, le restrittive norme imposte dalla Premier League negli ultimi anno rendono difficile corrispondere anche per i club inglesi alzare il tetto ingaggi.