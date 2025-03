Il top player avvisa la Juventus: resta solo con Thiago Motta

Il destino del calciatori bianconero dipende da quello dell’allenatore: la sua volontà è chiara, non vuole un altro tecnico

Travolta dall’Atalanta, la Juventus è avvolta dai dubbi. Ne ha tanti la società che deve guardare al presente e pensare al futuro. Thiago Motta rischia, non ora visto che continuerà a guidare la squadra fino al termine della stagione, ma a fine campionato quando arriverà il momento dei bilanci e delle decisioni.

Il giudizio finora non può che essere negativo e servirà un grande finale di stagione, partendo dall’imprescindibile qualificazione in Champions, per sperare di restare sulla panchina bianconera. Destino incerto per Motta, al quale però è legato anche quello di un calciatore che finora male non ha fatto dal suo arrivo a Torino. Si parla di Kolo Muani, arrivato a gennaio e subito decisivo con cinque gol nelle prime tre partite con la Juventus.

Il francese si è poi fermato, anche se ha contribuito con un assist al successo sull’Inter, ma non tanto da far cambiare idea alla società. Giuntoli vuole confermarlo e sta lavorando con il Paris Saint-Germain per trovare la formula giusta per far decollare la trattativa. Una trattativa nella quale avrà un peso la posizione del giocatore. Ed è da questo punto di vista che arrivano novità dalla Germania: Kolo Muani, stando a quanto riportato da ‘SkySportDe’, deciderà soltanto una volta chiarito il destino di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, Kolo Muani si lega a Thiago Motta

In particolare, l’emittente tedesca spiega che l’ex calciatore dell’Eintracht Francoforte avrebbe instaurato un ottimo rapporto con l’allenatore, al quale sarebbe molto legato.

Ecco perché vuole capire se ci sarà ancora lui il prossimo anno prima di prendere la decisione sul futuro e sull’eventuale permanenza in bianconero. Una permanenza che dipende però anche dal finale di stagione. Come raccontato da Calciomercato.it, infatti, la conferma di Kolo Muani alla Juventus passa per la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo fondamentale per i programmi futuri della società, con gli introiti che arriverebbero dalla competizione europea fondamentali per poter pianificare la stagione 2025/2026 in maniera ambiziosa e per tenersi Kolo Muani… Motta permettendo.