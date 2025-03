Caso Hummels: spuntano immagini inedite, l’inquadratura è clamorosa

Si continua a discusare dell’espulsione del tedesco che ha lasciato in dieci la Roma nel match di Europa League contro l’Athletic Bilbao

“L’espulsione è chiara e netta”, ha parlato così Claudio Ranieri al termine del match tra la sua Roma e l’Athletic Bilbao. Il tecnico dei giallorossi non ha voluto cercare scuse, dando ragione all’arbitro Turpin, che all’undicesimo minuto del primo tempo non aveva avuto dubbi ad estrarre il cartellino rosso per Hummels.

Anche Maurizio Russo, intervenuto sui social, subito dopo l’episodio, è stato netto nel giudicare le immagini:

👀 #BilbaoRoma – Ci sono tre dei quattro presupposti per il rosso diretto a #Hummels: direzione dell’azione, possesso pallone e impossibilità di intervenire di altri difensori. Dubbi invece sulla distanza dalla porta @calciomercatoit pic.twitter.com/n2616Jw8GT — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) March 13, 2025

Il giornalista di Calciomercato.it scrive sul proprio profilo X, che ci sono tre dei quattro presupposti per il rosso diretto al difensore tedesco: direzione dell’azione, possesso pallone e impossibilità di intervenire di altri difensori. Esistono invece dei dubbi sulla distanza dalla porta.

Espulsione Hummels: nuove immagini e le scuse

Molti tifosi della Roma, però, non si danno pace e delle nuove immagini (con una inquadratura frontale) che stanno diventando virali sui social nel post gara, alimentano i dubbi.

C’è un replay in particolare, infatti, in cui sembra che Hummels, intervenendo in scivolata, riesca a toccare il pallone.

Pochi minuti fa, però, sono arrivate le scuse di Mats Hummels. Scuse, che ovviamente possono togliere ogni dubbio su quanto accaduto: “Mi dispiace Roma. Voglio scusarmi con i nostri tifosi e con i miei compagni di squadra. Ho deluso tutti oggi con un errore che è stato semplicemente stupido e orrendo. In queste partite la Roma dovrebbe poter contare su di me, ma ho sbagliato e ho fatto perdere a tutto il club il sogno di vincere l’Europa League. Non so cos’altro dire, sono deluso da me stesso come tutti voi”, scrive l’ex Borussia Dortmund sul proprio profilo Instagram