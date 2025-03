Ranieri non cerca scuse: “Espulsione chiara e netta”. Svelato il mistero del bigliettino a Valverde

Le dichiarazioni del tecnico della Roma al termine del match contro l’Athletic Bilbao. Ecco le sue parole nel post gara

La Roma è fuori dall’Europa League. I giallorossi sono stati eliminati dall’Athletic Bilbao per 3 a 1, dopo essere rimasti in dieci per via dell’espulsione di Hummels.

Un’espulsione destinata a far discutere, ma non Claudio Ranieri, che non cerca scuse: “L’espulsione è chiara e netta – esordisce senza giri di parole il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Hummels ha perso tempo, ha sbagliato, succede… ma è un grande campione. Faccio i complimenti alla mia squadra che si è compattata. E’ un peccato aver preso gol a fine primo tempo, perché stavamo facendo bene. Ma, si sa, gli episodi vanno da una parte e poi dall’altra. I ragazzi hanno fatto, davvero, una grande partita in grossa difficoltà. Non posso rimproverar loro nulla”.

Athletic Bilbao-Roma, Ranieri: “Ecco adesso il nostro obiettivo”

Non ha certo convinto Dovbyk, ma Ranieri non punta il dito verso nessuno: “Io sono contento della prestazione della mia squadra, se c’è qualcosa che non è andata ne parleremo tra di noi – prosegue il mister della Roma -. Ora l’obiettivo è quello di fare il massimo. Siamo ancorati alle prime della classe e vogliamo portare la Roma più in alto possibile. Datemi la prestazione come oggi e non avremo mai rimpianti. Stasera è giusto fare i complimenti all’Athletic Bilbao, ma anche ai miei ragazzi”.

A fine partita si è visto Ranieri dare un fogliettino a Valverde – “Ho perso il suo numero e ho voluto dargli il mio biglietto da visita, perché gli devo parlare. Conosce tanti calciatori spagnoli che possono interessare. Parlerete anche di allenatori? Ne avete tirati fuori così tanti… non mettete pure lui. Come fate poi con tutti quelli che avete messo? (Ride, ndr)”.

Ultima battuta dedicata a Kone, escluso dalla formazione: “Sta bene ma ho preferito altri calciatori per questa partita