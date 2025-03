Calciomercato, affare Koomeiners: il fratello svela dove giocherà

Annata complicata per Teun Koopmeiners alla Juventus: il suo acquisto è stato tra i più onerosi negli ultimi anni in casa bianconera, naturale che sia arrivato il momento di fare delle riflessioni. Le parole di suo fratello Peer sono decisamente indicative in questo senso.

Classe 2000, è anch’egli calciatore: Peer Koopmeiners gioca nell’AZ Alkmaar, in Olanda, ma non si perde un passo di quello che fa suo fratello Teun. D’altronde è il fratello più piccolo, ed è logica che guardi un po’ anche alle orme del centrocampista della Juventus.

Che quest’anno non ha ancora mostrato il livello e la costanza di rendimento espresse nelle favolose annate con l’Atalanta. Con la Dea nella passata stagione ha infatti messo insieme 34 presenze in Serie A, arricchite da ben 12 gol e 5 assist. Numeri da capogiro se si pensa che non sempre veniva schierato a supporto della punta e che ne hanno fatto il centrocampista totale tanto desiderato e corteggiato da Giuntoli.

Da quando è arrivato alla Juventus, Teun Koopmeiners non ha mantenuto lo stesso rendimento. Per lui soltanto 2 gol e 3 assist fino a questo momento, nonostante sia sceso in campo con la maglia bianconera per 24 volte in Serie A, spesso e volentieri partendo dall’inizio.

Juventus-Koopemeiners, il fratello di Teun chiarisce il suo futuro

Naturale quindi che si facciano delle riflessioni sul futuro di Teun Koopmeiners alla Juventus. Ne ha parlato ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio il fratello Peer: “So che momento sta vivendo mio fratello alla Juventus e gli ho manifestato la mia vicinanza. Detto questo, Thiago Motta ha ribadito la fiducia che ha in lui anche davanti ai media e questo è importante. Lo conosco e posso garantire che fa tanta autocritica, sa che deve migliorare e farà di tutto per farlo”.

Molti si chiedono il motivo di un tale calo di rendimento di Koopmeiners alla Juventus. Anche a questo ha risposto il fratello: “Adesso ricopre un altro ruolo e questo non è un aspetto da dimenticare. Nuovo allenatore, stile di gioco differente: i tifosi a volte non tengono in considerazione questi aspetti“.

Ma per chi se stesse chiedendo il suo futuro, arriva un messaggio chiaro e forte: Koopmeiners sarà un giocatore della Juventus anche al termine delle prossima sessione di mercato. “E’ innamorato della Juve“, conclude Peer, “il suo obiettivo è restare lì“.