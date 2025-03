Subito un nuovo club per Thiago Motta: esonero e scambio in panchina

Thiago Motta rischia e guarda già al futuro dopo la Juventus, dalla nuova squadra l’indizio per il prossimo allenatore a Torino

Una settimana davvero delicata, per la Juventus, dopo la dura sconfitta contro l’Atalanta. Un ko che rende piuttosto pesante il clima e di particolare importanza il prossimo appuntamento in campo. Che per i bianconeri significa un incrocio non banale, quello contro la Fiorentina.

Al ‘Franchi’, domenica alle ore 18, potrebbero passare molte delle chances dei bianconeri di conquistare almeno il quarto posto in classifica. Il calendario in qualche modo avvantaggia la Juve grazie al contestuale scontro diretto tra Bologna e Lazio, che farà perdere punti ad almeno una delle due dirette inseguitrici. Ma dopo il rovescio avvenuto contro i bergamaschi, non ci si può permettere di sbagliare ancora.

Per adesso, Thiago Motta non è ancora ufficialmente a rischio, ma la Juventus ha in realtà iniziato a guardarsi intorno. E’ stata sondata la disponibilità di Tudor a fare da traghettatore per la Juventus, come raccontato su Calciomercato.it, se dovesse arrivare un altro pesante passo falso. Ma ci sono anche altre potenziali novità per quanto riguarda il tecnico italobrasiliano. Che avrebbe già una pista per il futuro, in caso di addio alla Juventus. Con un particolare ‘scambio’ che potrebbe avvenire in panchina.

Juventus, l’annuncio su Thiago Motta: “Sondaggio dall’Arabia e intreccio con Pioli”

Il particolare intreccio di mercato viene riferito dal giornalista Michele De Biasis. Che a ‘Juventibus’ ha parlato di una pista araba e dell’eventualità del ritorno di Pioli in Italia, magari proprio alla Juventus.

“Mi sono arrivate voci su sondaggi fatti sul profilo di Motta – ha spiegato – Parliamo del calcio arabo e non è da escludere un intreccio con Pioli. Mi risulta che effettivamente l’Al Nassr vorrebbe sostituirlo con Thiago Motta, poi non so se il nome di Pioli possa essere davvero spendibile per la Juventus. So che delle chiacchierate tra le parti ci sono già state, in ogni caso credo che la Juventus non abbia ancora deciso cosa fare con Motta, ma dopo le ultime delusioni la fiducia scarseggia”.