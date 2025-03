Serie A, altro esonero: “Risultati non soddisfacenti”

Il campionato di Serie A in corso continua a riservare sorprese. Oltre all’accesissima lotta per lo Scudetto, che vede le prime tre squadra in classifica distanziate da soli 3 punti, anche quella per un posto in Europa resta serratissima.

Serie A: altro esonero in arrivo? La confessione

E così dal 4o posto occupato dalla Juventus, fino al 9o posto in classifica del Milan, sono solo 8 i punti a distanziare 6 squadre. Una montagna russa che vede, domenica dopo domenica, tutti o quasi gli allenatori in questo lotto sempre in discussione. Ne sa qualcosa Paulo Fonseca, esonerato a fine anno prima dell’avvento di Conceicao, che non ha prodotto i risultati sperati.

Così come De Rossi e Juric, mandati via dalla Roma prima del ritorno di Claudio Ranieri. Oggi in bilico sono Thiago Motta e lo stesso Conceicao che però dovrebbero almeno avere la possibilità di concludere la stagione in panchina.

Delicata è anche la situazione di Raffaele Palladino che, dopo aver cominciato bene, nelle ultime settimane ha dovuto gestire un periodo complicato tra infortuni ed impegni in Europa. Proprio la posizione del tecnico della Fiorentina, come riportato da TS negli ultimi giorni, dopo la sconfitta contro il Napoli è diventata delicata. Tanto che la società avrebbe provato a ricompattare l’ambiente.

Fiorentina: le parole di Palladino

Questa settimana, così come l’impegno in Conference League contro il Panathinaikos, potrebbero decidere la stagione e le sorti di Palladino che ha parlato oggi in conferenza stampa. Sul tema, proprio l’allenatore della fiorentina si è espresso.

Errori? “Certo, di errori ne commetto quasi ogni giorno, è una cosa che succede, è normale per chi fa qualcosa di concreto. Ho sposato questo progetto in maniera tale da poter crescere e migliorare e per portare questa squadra a vincere ed ottenere i migliori risultati possibili”.

“Sono qui per lavorare sicuramente fare del mio meglio, sono sempre presente agli allenamenti e sono costantemente al Viola Park. Penso che io stia dando il massimo per i ragazzi e lo stesso stanno facendo loro per me. I risultati in questo momento non sono soddisfacenti e capisco le perplessità di questo periodo, ma sono sicuro che domani possiamo dare una svolta anche a questo periodo. Sono quelle partite che se fai bene ti portano non solo a passare il turno, ma possono darci anche slancio. Cerchiamo di farlo al meglio”.