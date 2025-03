Fiorentina, cosa succede con Palladino: il nome scelto dalla Viola non cambia

L’ultima sconfitta patita dai gigliati al ‘Maradona’ contro il Napoli non è affatto passata inosservata: ecco cosa sta succedendo

Nonostante un secondo tempo importante più sul profilo dell’atteggiamento che su quello delle occasioni create, Kean e compagni sono usciti sconfitti anche dal confronto del ‘Maradona’, certificando il loro periodo no.

La corsa della Fiorentina, del resto, si è ormai inceppata già da tempo. Nelle ultime cinque uscite di campionato, i Viola hanno totalizzato soltanto tre punti: un bottino che definire magro sarebbe solo un eufemismo, ma che se allargato diventa ancor più negativo. Giovedì scorso i Viola sono infatti usciti sconfitti anche dal confronto con il Panathinaikos nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Se fino a poco tempo il sogno di finire nelle prime quattro era stato cullato con una certa insistenza, rivitalizzato anche da un mercato nel quale comunque i Viola hanno investito molto, Kean e compagni sono ora scivolati all’ottavo posto in classifica, con il Milan alle calcagna distante soltanto una lunghezza.

E così, in un contesto nel quale non è possibile escludere ogni tipo di scenario, la posizione di Raffaele Palladino è ritornata in discussione. Gli scarsi risultati dell’ultimo periodo non possono non finire sotto la lente di ingrandimento. Ma nel caso in cui si ponessero le premesse per un ribaltone in panchina, su quali profili potrebbe virare con convinzione Rocco Commisso?

La Fiorentina non ingrana: riflessioni su Palladino, Tudor continua a piacere ai Viola

Premesso che al momento Commisso non sta valutando un esonero di Palladino sin nell’immediato, uno dei primi nomi sulla lente di ingrandimento della Fiorentina è sicuramente quello di Igor Tudor. Riferimento tutt’altro che banale, visto che già in passato – più precisamente circa due mesi fa, agli albori della primi crisi di rendimento della Viola – c’erano già stati dei contatti esplorativi con l’ex tecnico della Lazio. Il tecnico croato resta un candidato forte, eventualmente in pole position nel caso in cui si materializzassero le condizioni per la separazione con Palladino.

Il che proietta le possibili mosse della Fiorentina in un intreccio allargato con il Milan che, pur avendo messo Allegri in cima alla lista delle sue priorità, ha lanciato dei segnali di apprezzamento anche all’indirizzo di Tudor, espressi soprattutto da una parte della dirigenza. Infine, molto più staccati – e mai realmente valutati negli ultimi mesi – le ipotesi che porterebbero ad Aquilani e a Sarri. Insomma, in casa Viola si continua con Palladino: il verdetto del campo, però, sarà ancora più decisivo nelle prossime settimane. Tudor, intanto, osserva l’evolversi della situazione.