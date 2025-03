Roma, mistero Dybala: “Non posso confessarlo ancora”

Paulo Dybala ha un vero e proprio segreto. L’attaccante della Roma, nel corso degli ultimi mesi, è apparso in grande spolvero e al top della forma grazie alla “cura Ranieri” ma non solo.

Roma: il mistero Dybala si infittisce

La stagione di Paulo Dybala sta superando ogni aspettativa. Da calciatore in uscita, a settembre, a leader della Roma di Claudio Ranieri. In pochi mesi la vita della Joya è cambiata nuovamente. Complice anche il rinnovo del contratto con la Roma, scattato al raggiungimento del numero prestabilito di presenze, la storia d’amore di Dybala nella Capitale sembra destinata a continuare a lungo.

Del resto le ultime prestazioni dell’ex numero 10 della Juventus hanno certificato la recuperata forma di Dybala che oggi in conferenza ha confessato di avere un vero e proprio segreto:

Prestazioni e condizioni, c’è un segreto?

“Se lo dico non lo sarebbe più. In questo momento sto lavorando molto bene, sto cercando sempre di sentirmi al meglio, diciamo che ho trovato la medicina e la ricetta per stare meglio, adesso fortunatamente abbiamo trovato il giusto equilibrio che mi permetta di fare dei carichi di lavori con i quali sono più, come dire, comodo e questo mi fa sentire meglio, stiamo facendo alcune cose diverse, ma non dirò quali cose”.

Una confessione che, una volta di più, rende onore al lavoro di Claudio Ranieri e del suo staff tecnico che con grande esperienza sta centellinando l’utilizzo e gli allenamenti di Paulo Dybala per portarlo al top.

Qual è il vero segreto di Dybala?

Ovvio però che la risposta di Paulo Dybala in conferenza stampa provochi curiosità nei tifosi della Roma e non solo. Di sicuro a pesare è stata la diversa distribuzione dei carichi di lavoro per Dybala, ma non solo. La Roma nelle ultime uscite è sembrata in palla e, nonostante diverse defezioni importanti, sempre in grado di combattere in campo fino alla fine, in Serie A ed in Europa.

Un lavoro, quello di Claudio Ranieri (che nelle ultime uscite ha scelto anche di far riposare in partite importanti Konè e Dovbyk per averli al meglio nel finale di stagione) che sta riportando la Roma nelle zone alte della classifica e che potrebbe permettere a Sir Claudio di alzare un trofeo. Come confermato ancora da Dybala in conferenza:

Leader carismatico in campo, c’è la mano di Ranieri?

“Sì, con la sua esperienza mi ha trasmesso tanto, io sento la fiducia di poter parlare in campo e fuori, cerco di dare una mano anche ai più giovani per aiutarli in maniera costruttiva. Cerco di dare sempre il massimo e so quali sono le mie caratteristiche. Nello spogliatoio tendo a non urlare o fare cose del genere, ma cerco di aiutare e dare sempre parole di fiducia”.