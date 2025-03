Athletic Bilbao-Roma, Ranieri suona la carica: “Giocare per il pari? Perderemmo”

In conferenza stampa le dichiarazioni del tecnico giallorosso, e di Paulo Dybala, alla vigilia di Athletic Bilbao-Roma: idee chiare sul tipo di match da disputare

Snodo fondamentale, domani sera, della stagione della Roma. Giallorossi in campo contro l’Athletic Bilbao, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, per provare a capitalizzare il vantaggio di 2-1 maturato all’andata.

In vista del match in Spagna, alla vigilia, ha preso la parola in conferenza stampa il tecnico capitolino Claudio Ranieri. Sul suo percorso dal ritorno in panchina e sull’andamento della squadra, ha spiegato: “Ha ragione Allegri, l’allenatore migliore è quello che fa meno danni. Ho la fortuna di avere giocatori forti, che mi seguono e che si mettono a disposizione e che capiscono che se sbaglio lo faccio in buona fede”. In tal senso, un elogio speciale per Dybala, di fianco a lui in conferenza: “E’ un leader carismatico e tecnico che fa il bene della squadra, ho la fortuna di averne tanti che sono entrati in questo ordine di idee, così come sono fortunato ad avere uno staff fantastico”.

Su come potrà svilupparsi la partita: “Dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco, senza paura, senza pensare al pari, altrimenti la andiamo a perdere. Attacchiamo in undici e difendiamo in undici, di fronte avremo una squadra tosta, non è la solita squadra spagnola. Dobbiamo esaltare i nostri pregi e nascondere i nostri difetti. Giocheremo in un ambiente fantastico, non so quale potrà essere la chiave della partita, spero di poterla girare a nostro favore. Scenari in caso di qualificazione o eliminazione? Lo sapremo soltanto vivendo le cose, ogni volta chiedo ai ragazzi di cancellare la partita precedente. Acqua passata non macina più, finita la partita di domani penseremo subito alla prossima, quella con il Cagliari. Sappiamo che domani è una grossa partita e dopo ne verrà un’altra, cercando di tirare fuori il massimo. Non penso al passato e a quello che ho fatto, so di avere la fortuna di fare il lavoro che amo. I gol subiti su calcio da fermo? Non si possono cambiare strategie dall’oggi al domani, anche se ho fatto sia marcatura a zona che a uomo. Sappiamo che loro sono abili in questo fondamentale e dovremo stare attenti”. Su Saelemaekers che entra spesso dalla panchina: “Ne ho tanti, giocano bene, se ogni tanto riposa qualcuno non succede niente. Poi quando entra rende sempre bene, va benissimo così”.

Athletic Bilbao-Roma, Dybala: “Io leader? Cerco di aiutare il gruppo”

Contestualmente a Ranieri, come detto, ha parlato anche Paulo Dybala. Di seguito, le dichiarazioni principali dell’argentino, che non si è nascosto e ha sottolineato la grande responsabilità che riveste in squadra e per l’appuntamento di domani.

“Ranieri mi ha dato tanto con la sua esperienza e mi ha dato la fiducia di parlare ai miei compagni – ha spiegato – Do il massimo in campo e nello spogliatoio cerco di aiutare, di trasmettere fiducia agli altri, anche ai più giovani. Il 200esimo gol? Naturalmente sarebbe bellissimo, ma sarebbe ancora più importante se servisse per passare il turno, questa è la cosa più importante. Non ho mai segnato in trasferta con la Roma in Europa a parte Budapest? Non ci avevo fatto caso, non leggo i giornali. E’ una partita in cui in generale bisogna lasciare il segno, a prescindere dalle statistiche personali. Il pronostico? 50 e 50, è come se la partita ricominciasse da zero a zero, non dobbiamo fare calcoli, potremmo subirne l’impatto negativo se ci pensassimo. Dobbiamo rimanere concentrati in ogni momento o potremmo pagarla cara. San Mames? Non lo conosco, è la prima volta che vengo qui, ma mi hanno parlato molto bene di questo stadio e sono curioso di giocare qui”.

Sulla sua condizione fisica: “Se è un segreto, parlandone non sarebbe più tale, di sicuro stiamo lavorando bene e sto migliorando da questo punto di vista. Spero di poter continuare così, ho trovato una modalità di lavoro che mi fa sentire bene“. Infine, sul gruppo degli argentini: “Condividiamo tante cose, ma non siamo l’unico gruppo di riferimento in questo club. Siamo in tanti a essere giocatori importanti e con un curriculum vincente, portiamo avanti tutti il gruppo per quello che possiamo, ognuno da’ il suo contributo”.