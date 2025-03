Inzaghi cannibale: “Non molliamo niente”. Ma scatta l’allarme per l’Atalanta | VIDEO CM.IT

L’Inter sbriga senza troppa fatica la pratica Feyenoord in Champions League: le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro

Nessun problema per l’Inter, che replica anche a San Siro il successo nella tana del Feyenoord della scorsa settimana.

Nel 2-1 agli olandesi c’è il marchio di Thuram, protagonista del match e non solo per la prodezza del vantaggio, oltre al rigore della vittoria firmato dall’infallibile Calhanoglu. Simone Inzaghi resta in corsa su tutti i fronti ed elogia la sua squadra: “Non c’è niente di scontato, devo fare solo i complimenti a questi ragazzi che stanno facendo una stagione straordinaria. Per me è un orgoglio allenarli ed essere tra le prime otto d’Europa è motivo di grande soddisfazione. Non dobbiamo mollare nulla: questa deve essere la nostra mentalità“, sottolinea l’allenatore piacentino in zona mista come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it.

Ai quarti ci sarà il doppio incrocio contro la corazzata Bayern Monaco: “Parliamo di una grandissima squadra, li abbiamo già affrontati in passato e conosciamo il loro valore. Negli ottavi hanno fatto un percorso eccellente e daremo il massimo per giocarcela fino in fondo”.

Inter, Inzaghi sulle condizioni di de Vrij: “Speriamo di recuperarlo per l’Atalanta”

Domenica in campionato c’è invece lo scontro al vertice contro l’Atalanta: “Sarà una partita molto importante per il campionato. Sono in grande condizione e perciò dovremo prepararla nel migliore dei modi”.

🎥 #Inter – Simone #Inzaghi in zona mista: “Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questi ragazzi, stanno facendo una grande stagione e non molliamo niente. Contro il #Bayern saranno due grandissime sfide. L’#Atalanta? Sarà molto importante per il campionato” #InterFeyenoord… pic.twitter.com/qWftWiiUvH — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 11, 2025

Inzaghi fa il punto anche sulle condizioni di de Vrij: “Durante il riscaldamento ha sentito ancora un po’ di fastidio (al ginocchio, ndr) e abbiamo preferito non rischiarlo. Per noi è un giocare fondamentale, speriamo di recuperarlo domenica. Thuram? Come tanti altri è alle prese qualche problema. Ci sono giocatori che stanno dando davvero tutto e io devo essere bravo a gestire le risorse che ho al momento a disposizione”, conclude il tecnico dell’Inter.