PAGELLE E TABELLINO INTER-FEYENOORD 2-1: Thuram da applausi, Calhanoglu fa e disfa

Voti, top e flop del match del ‘Meazza’ valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. L’attaccante francese trascina i nerazzurri ai quarti di finale

INTER

Sommer 6

Pavard 6,5

Acerbi 6 (83′ Cocchi SV)

Bisseck 6,5

Dumfries 7

Frattesi 5,5 (84′ Berenbruch SV)

Calhanoglu 6 (60′ Asllani 5)

Mkhitaryan 7,5

Carlos Augusto 6,5 (60′ Bastoni 6)

Thuram 8 (71′ Arnautovic 6)

Taremi 5

Allenatore: Inzaghi 6,5

TOP Inter: Thuram 8 – Parte fortissimo con un gol da cineteca e chiude la sua partita con un’azione irresistibile, quasi a ricordare Ronaldo il ‘Fenomeno’. Immarcabile malgrado gli acciacchi alla caviglia, torna al gol e fa felice Inzaghi. Incassa in panchina l’abbraccio di capitan Lautaro e dagli spalti una meritatissima standing ovation da parte del pubblico di San Siro.

FLOP Inter: Taremi 5 – Si guadagna il rigore del nuovo sorpasso nerazzurro, ma frutto della follia di Beelen. Per il resto, è la solita storia: non lascia tracce e pasticcia negli ultimi sedici metri. Inzaghi insiste, ma l’ex Porto non contraccambia la fiducia del tecnico nerazzurro. Ancora deludente.

FEYENOORD

Wellenreuther

Read 5

Beelen 4,5

Hancko 6

Bueno 5,5

Moder 6,5

Smal 5,5

Ivanusec 5,5 (75′ Redmond SV)

Moussa 6

Ueda 6,5 (63′ Carranza 5,5)

Sliti 5,5 (63′ Trauner 5,5)

Allenatore: van Persie 5,5

TOP Feyenoord: Moder 6,5 – Si butta negli spazi e si guadagna il rigore del momentaneo pareggio, grazie anche all’ingenuità di Calhanoglu. Freddo dal dischetto, gol che alla fine serve però solo per le statistiche.

FLOP Feyenoord: Beelen 4,5 – A di poco disastroso. Thuram lo asfalta, non riesce neanche a prendere la targa del francese quando parte a campo aperto. Nella ripresa frana su Taremi e mette la pietra tombale sulle già residue speranze di qualificazione della squadra di van Persie.

Champions League, il tabellino Inter-Feyenoord: super Mkhitaryan, Taremi delude ancora

INTER-FEYENOORD 2-1

8′ Thuram; 41′ rig Moder (F); 51 rig. Calhanoglu

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (83′ Cocchi), Bisseck; Dumfries, Frattesi (83′ Berenbruch), Calhanoglu (60′ Asllani), Mkhitaryan, Carlos Augusto (60′ Bastoni); Thuram (71′ Arnautovic), Taremi. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bastoni, Aidoo, Barella, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read (75′ Mitchell), Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec (75′ Redmond); Moussa, Ueda (63′ Carranza), Sliti (63′ Trauner). A disposizione: Andreev, Ka, Gonzalez, Giersthove, Zand, Trauner, Plug, ‘T Zand, Kraaijeveld. Allenatore: van Persie

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

VAR: San (Svizzera)

Ammoniti: Read (F), Asllani (I), Thuram (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′; spettatori 55.356