Inter, 300 milioni in cassa: Solet e quattro nomi pesanti

Rivoluzione nerazzurra nel prossimo calciomercato estivo. Per la difesa è caldo il nome di Solet dell’Udinese. Tutti i dettagli

Oumar Solet è sicuramente una delle note positive di questa stagione. Preso a zero dall’Udinese dopo la rescissione con il Salisburgo, il francese è stato uno dei migliori in campo lunedì contro la Lazio. Abile nella fase di marcatura, il classe 2000 è molto apprezzato anche per come sa impostare e far ripartire l’azione. Può giocare sia a tre sia a quattro, e chi lo conosce bene garantisce che ha ampi margini di miglioramento.

Su di lui si sono posizionati già gli occhi delle grandi squadre: in primis ci ha pensato l’Inter, poi due club della Premier, con Juventus e Milan spettatrici interessate. In realtà, come raccontato su Calciomercato.it, la scorsa estate era stato fatto un tentativo anche con la Roma, ma i giallorossi erano concentrati su oltre obiettivi dopo il fallimento della trattativa Danso.

Sono arrivati infatti Hummels ed Hermoso, ma con risultati decisamente differenti. Il secondo, dopo un impiego davvero basso, si è trasferito in prestito al Bayer Leverkusen, dove sta giocando ma forneno prestazioni lontane da quelle dei tempi di Madrid.

Inter, assalto ai big della rosa

Non solo entrate. Come spiegato a TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, l’Inter è consapevole del fatto che in estate riceverà delle offerte per alcuni big della rosa.

Tanti i calciatori molto ambiti in Italia e all’estero, con però almeno quattro giocatori dal valore altissimo. E ci riferiamo a Barella (70 milioni), Thuram (85 milioni), Bastoni (60 milioni) e Lautaro Martinez (90 milioni). Sommando le valutazioni di tutti, parliamo di circa 300 milioni di euro.