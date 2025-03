Convince Vlahovic ad accettare: Juve pronta a chiudere

Il bomber serbo è fuori dai piani futuri del club bianconero. Per la sua prossima destinazione si muove il suo ex compagno in Nazionale

I prossimi tre mesi saranno gli ultimi di Vlahovic alla Juventus. La cessione del serbo è decisa da tempo, con Giuntoli che avrà però il compito di trovare una soluzione gradita al classe 2000 di Belgrado. ‘Missione’ tutt’altro che semplice, visto che per il numero 9 non c’è la fila.

Vlahovic ambisce a trasferirsi in una grande d’Europa. Il sogno è probabilmente il Barcellona, ma allo stato attuale non si registra un interesse dei blaugrana nei suoi confronti. Certo, Laporta dovrà muoversi sul mercato per il dopo Lewandowski, ma viene difficile da credere che possa individuarlo nel centravanti bianconero.

A Torino Vlahovic non ha rispettato le enormi aspettative che si avevano su di lui, e dimostrato di avere grossi limiti sia sul piano tecnico che sotto l’aspetto della continuità. Insomma, di non essere certo uno all’altezza per indossare una maglia prestigiosa e pesante come quella del Barcellona. Del resto se ha difficoltà a giocare titolare in questa Juve, lontana parente di quella straordinaria di alcune stagioni fa, un motivo ci sarà.

Infatti a lui sono interessati club di medio-cabotaggio, vedi l’Aston Villa che comunque sta facendo un percorso importante guidata da un allenatore un po’ sottostimato quale Emery. Poi società saudite e turche, nella fattispecie il Fenerbahce allenato da José Mourinho.

Il portoghese vorrebbe proprio Vlahovic per rimpiazzare Edin Dzeko, che il 17 di questo mese compirà 39 anni. Caratteristiche diverse, categorie differenti, ma dalla Turchia insistono: il Fener punta tutto sul bomber fuori dai piani futuri dei bianconeri. Ma va convinto Vlahovic, che appunto punta a trasferirsi in una squadra quantomeno dello stesso livello della Juventus.

Vlahovic-Fenerbahce: ci pensa Tadic

Per ‘Fotomac’, il Fenerbahce (secondo in Super Lig) intende giocarsi la ‘carta’ Tadic, amico e a lungo compagno in Nazionale (ha annunciato l’addio dopo Euro24) di Vlahovic. Il 36enne serbo è uno dei pilastri della squadra di Mourinho, anche se il suo contratto scade a giugno.

Tadic potrebbe in ogni caso convincerlo, o almeno provarci, ad accettare la corte del club turco, disposto a garantirgli quei 10 milioni che percepisce attualmente alla Juve. Alla quale potrebbero offrire circa 30 milioni di euro, cifra che eviterebbe l’iscrizione a bilancio di una minusvalenza.