Osimhen al posto di Vlahovic: pagano la clausola al Napoli

Il bomber nigeriano può essere preso pagando la clausola da 75 milioni: arriva al posto dell’attaccante della Juventus

Thiago Motta prova a tenersi la Juventus. Ritiro pre-Verona e discorso alla squadra per togliere di mezzo le polemiche e concentrarsi sul campo. Il monday night di lunedì potrebbe portare i bianconeri a -6 dall’Inter, mettendoli in piena corsa per lo scudetto in una stagione che è stata giudicata fin qui fallimentare.

Servirà però un’inversione di tendenza rispetto al passato, una continuità di risultati che finora alla Juve è mancata. Un’inversione di tendenza è quello che chiedono anche i tifosi alla squadra per continuare a sostenerli. Il momento dei giudizi è rimandato, anche se quello della programmazione è già iniziato da un pezzo.

La Juve deve già pensare al futuro dove, in attesa di capire se Motta verrà riconfermato, qualcosa dovrà succedere in ogni reparto. Soprattutto in attacco dove Giuntoli lavora alla conferma di Kolo Muani, ma deve anche decidere il destino di Vlahovic. Per il bomber serbo la cessione a fine anno appare scontata e per lui si è spesso parlato di un interesse dell’Arsenal. Le cose però possono cambiare da qui a giugno e le ultime notizie ne danno una prova.

Calciomercato Juventus, Osimhen-Vlahovic: intreccio Arsenal

In particolare dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni sul forte pressing dell’Arsenal per Victor Osimhen. Dopo aver a lungo pensato a Vlahovic per il proprio attacco, i Gunners avrebbero rotto gli indugi sul bomber nigeriano.

Osimhen sta facendo benissimo al Galatasaray e in estate tornerà al Napoli per essere poi ceduto. La clausola da 75 milioni, valida per l’estero, rappresenta la cifra che gli azzurri vorrebbero per dare il via libera all’affare e in Inghilterra il Manchester United sarebbe pronto a pagarla. Anche l’Arsenal però si è unito alla corsa e, stando a quanto riporta ‘teamtalk.com’, sarebbe balzato in pole per il nigeriano.

Il club londinese è pronto a pagare la clausola per fare di Osimhen il proprio bomber e, rispetto al Manchester United, ha anche un altro vantaggio: la partecipazione alla prossima Champions League. Puntando sul calciatore di proprietà del Napoli, l’Arsenal mollerebbe la pista che porta a Vlahovic, lasciando la Juventus alla ricerca di una nuova pretendente.