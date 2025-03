Calciomercato, a cena con il papà di Nico Paz: accordo con clausola

Nico Paz è uno dei talenti più cristallini del nostro campionato. Naturale che dopo una stagione così le sirene del calciomercato comincino a cantare e perché no, in qualche caso anche a sedersi a cena, per convincere lui ed il suo entourage, del quale fa parte anche il padre.

I lariani hanno impressionato in più di un’occasione per la freschezza delle idee di gioco e per il talento puro di alcuni dei suoi calciatori. Uno di questi è Nico Paz, finito tra gli obiettivi di mercato delle big di Serie A. A soli 20 anni, il centrocampista ha già segnato 6 gol e fornito 5 assist in 25 presenze, diventando un pilastro della squadra di Fabregas. Partito da trequartista, si è distinto per dribbling, occasioni create e contributi decisivi, come il gol contro la Roma al 97’.

Comprato dal Real Madrid nell’estate 2024 per 6 milioni di euro, è stato ceduto al club lombardo nell’ambito di un accordo che prevede l’apposizione di clausole specifiche. I blancos infatti hanno ad oggi il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra fissato a 9 milioni nel 2025, che diventerebbero 10 se esercitato nel 2026 e 11 nel 2027.

Il Como, dal canto suo, vorrebbe blindare Nico Paz e sta negoziando con il Real per eliminare queste opzioni, offrendo circa 20 milioni per avere la totalità del suo cartellino scevro da clausole.

Il papà di Nico Paz a cena con Javier Zanetti: assalto Inter

Come si apprende da Tuttosport, ieri c’è stata una cena tra i coniugi Zanetti e i genitori di Nico Paz per far sì che questo diventi presto un giocatore dell’Inter. El Tractor e Pablo Paz sono amici da molti anni, hanno giocato entrambi per la Nazionale argentina ed ora si sono ritrovati per parlare del futuro di Nico Paz e magari fare in modo che possa essere legato all’Inter.

Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, il club nerazzurro sta già lavorando anche con il Real Madrid. C’è la consapevolezza che è più difficile spaccare un atomo che far sì che la Casablanca perda del tutto il controllo sui propri giocatori. Per questo si proverà ad acquistarlo o al massimo a lasciare solamente una clausola di recompra a favore degli spagnoli.

Nico Paz è l’ultimo esempio che racconta quanto Zanetti sia importante per il mercato dell’Inter. Da Milito a Lautaro, l’ex capitano nerazzurro continua a far valere il proprio carisma (e i propri contatti), a beneficio del futuro dell’Inter.