Nico Paz all’Inter? La reazione di Marotta e Zanetti prima della Champions | VIDEO CM.IT

Il gioiello argentino del Como è nella lista degli obiettivi del club nerazzurro: siparietto tra la dirigenza nerazzurra e i tifosi

Non è un mistero il corteggiamento dell’Inter per Nico Paz, con il giovane fantasista argentino che sta strabiliando con la maglia del Como nel campionato di Serie A.

Il club campione d’Italia è sulle tracce del classe 2004 e da diverso tempo ha messo gli occhi di lui, con Javier Zanetti in pressing costante col papà del giocatore. L’attuale vice presidente dell’Inter è in ottimi rapporti con il padre di Nico Paz e in passato hanno anche giocato insieme nell’Argentina. Non c’è da stupirsi quindi sulle tante chiacchierate tra i due, con l’ex capitano nerazzurro avvistato lo scorso weekend a Como per il match tra i lariani e il Venezia. Il Real Madrid può esercitare il diritto di recompra su Nico Paz, che piace anche alla Juventus e alle big di Premier League.

I tifosi dell’Inter invocano Nico Paz! Intanto c’è la protesta della curva

Zanetti quest’oggi era presente come consuetudine al pranzo Uefa prima del match contro il Feyenoord e tra selfie e autografi è stato protagonista anche di un siparietto con i tifosi dell’Inter, sorridendo a chi gli chiedeva di un possibile passaggio di Nico Paz in maglia nerazzurra. Richiesta che i sostenitori interisti hanno fatto anche al presidente Beppe Marotta, arrivato poco dopo Zanetti per il classico incontro pre Champions con la dirigenza olandese in un noto ristorante nei pressi di Piazza Duomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciomercato.it (@calciomercatoit)

Intanto allo stadio monta la protesta della curva dell’Inter, in silenzio per i primi 20 minuti del match contro il Feyenoord per il rincaro biglietti: questa sera c’è qualche posto vuoto al ‘Meazza’ rispetto ai precedenti match di Champions.