Thuram fuori causa, esclusione a sorpresa: cosa è successo

L’attaccante francese ha da poco recuperato da un problema alla caviglia: per lui possibile riposo, le ultime

Serata decisiva per l’Inter: questa sera a San Siro, i nerazzurri si giocano il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi parte con i favori del pronostico grazie al 2-0 dell’andata: le reti di Thuram e Lautaro Martinez hanno dato un vantaggi importante che ora dovrà essere concretizzato nel return match.

Il tecnico dei nerazzurri dovrà ancora fare i conti con l’emergenza: tra gli indisponibili ci sarà Zielinski, alle prese con una distrazione del gemello mediale della gamba destra che gli impedirà di scendere in campo per diverso tempo. Fuori causa anche Darmian, Dimarco, Zalewski, mentre dovrebbe giocare dal primo minuto Marcus Thuram che proprio all’andata giocò dall’inizio, mentre contro il Monza è partito dalla panchina.

Il francese nell’ultimo periodo ha faticato dal punto di vista fisico: un problema alla caviglia lo ha condizionato, limitando le sue apparizioni in campo e il suo minutaggio. Un fastidio che non lo ha completamente abbandonato tanto che Inzaghi in conferenza stampa ha spiegato che per giocare sta utilizzando antidolorifici e infiltrazioni. Ovviamente le prestazioni ne risentono e servirebbe un periodo di riposo per riprendersi al meglio. Riposo che potrebbe avere con la pausa per le nazionali se Deschamps dovesse confermare l’intenzione di lasciarlo a casa.

Inter, Thuram non convocato dalla Francia: il regalo di Deschamps

Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, il ct della Francia starebbe valutando l’idea di non convocare Marcus Thuram per il doppio impegno di Nations League contro la Croazia.

I transalpini scenderanno in campo il 20 e il 23 marzo (prima in trasferta, seconda in caso) per conquistare l’accesso alla final four della competizione Uefa e Thuram potrebbe non esserci. Deschamps sta riflettendo sulla possibilità di non inserirlo tra i convocati per consentirgli di riprendersi al 100% dal problema alla caviglia.

Una decisione che, ovviamente, farebbe piacere all’Inter che si ritroverebbe alla ripresa del campionato un Thuram in perfetta forma e, la speranza nerazzurra, nuovamente decisivo e prolifico come è accaduto prima dell’infortunio alla caviglia.