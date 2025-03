Inzaghi e l’allarme Thuram: “Gli crea problemi, gioca con le infiltrazioni”

Ritorno degli ottavi di Champions League, con i nerazzurri vittoriosi all’andata per 2-0: le dichiarazioni dell’allenatore piacentino

L’Inter, forte del 2-0 nella gara d’andata a Rotterdam, ospita domani sera il Feyenoord al ‘Meazza’ per il return match degli ottavi di Champions League.

Simone Inzaghi opterà per il turnover in vista anche dello scontro al vertice in campionato contro l’Atalanta e terrà a riposo (certamente dall’inizio) capitan Lautaro Martinez, leggermente affaticato dopo la gara contro il Monza. Al posto del capitano in attacco, quindi, possibile chance per Taremi al fianco di Thuram. Non al meglio inoltre de Vrij, mentre vanno verso la panchina Barella e Bastoni.

Inzaghi, dal centro sportivo di Appiano Gentile, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Feyenoord: “Sono focalizzato in questo momento solo sul Feyenoord. Dobbiamo tenere alta la concentrazione e l’aggressività, ne abbiamo avuto l’esempio sabato contro il Monza. Ogni partita nasconde delle insidie”, esordisce il tecnico nerazzurro.

Su Lautaro Martinez e la formazione – “Farò delle valutazioni in base allo stato fisico dei giocatori, c’è qualcuno che è affaticato. Lautaro e de Vrij non si sono allenati in gruppo, ma ho buone sensazioni. Su Lautaro non dovrebbero esserci problemi a renderlo disponibile. Purtroppo agli infortunati si è aggiunto Zielinski, che ha avuto un problema pesante, in un periodo dove stava facendo molto bene. Le rotazioni per noi solo fondamentali, ci sono venuti a mancare tanti esterni e diversi giocatori nello stesso ruolo. Abbiamo qualche infortunio che ci sta danneggiando e speriamo di recuperare”.

Condizioni Thuram – “Sta combattendo con un problema alla caviglia da più di un mese, che gli cera problemi e sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni. Non si tira mai indietro e ci dà sempre una grande mano. Per noi è ifondamentale, il suo calo è dovuto ai problemi che sta avendo alla caviglia”.

Inter-Feyenoord, Inzaghi in conferenza: “Orgoglioso delle 200 presenze in nerazzurro”

Inter in corsa su tutti i fronti – “Deve essere uno stimolo giocare ancora su più competizioni, dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi: c’è stata anche qualche defezione importante, ma stanno facendo delle grandi cose”.

🗣️ #Inzaghi in conferenza: “Sono focalizzato in questo momento solo sul Feyenoord. Dobbiamo tenere alta la concentrazione e l’aggressività, ne abbiamo avuto l’esempio sabato contro il Monza. Ogni partita nasconde delle insidie” #InterFeyenoord 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/HaN5jiSOvL — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 10, 2025

Sulle 200 presenze in panchina – “Raggiungere questo traguardo in un club così importante per me è un orgoglio, così come la stima della dirigenza e della società. Sapendo che 200 è un numero importante”.

Ritorno Sommer e Taremi – “In porta giocherà Sommer, ha fatto grandissime cose e continuerà a farle. Martinez ha fatto molto bene quando è stato chiamato in causa. Taremi sta lavorando, sta cercando di darci una mano. È un attaccante e chiaramente sta cercando il gol: domani potrebbe essere un’ottima occasione per lui”.

Sul rinvio del match del Feyenoord – “Il regolamento è questo, ha fatto bene a farlo il Feyenoord. Da allenatore mi sarebbe piaciuto che avessero giocato come noi”.

Prestazioni Dumfries – Non è arrivato per caso nell’Inter, sta avendo un grandissimo rendimento. Vuole migliorarsi sempre”.

Inter, super Dumfries con Inzaghi: “Il rinnovo non è stato decisivo”

Insieme a Inzaghi, in conferenza stampa pre Feyenoord ha parlato anche Denzel Dumfries: “Vogliamo andare ai quarti, dobbiamo fare la massima attenzione perché hanno eliminato il Milan. Vogliamo dimostrare che l’Inter è un top club a livello europeo. Dobbiamo restare concentrarci e focalizzarci sull’impegno di domani”.

🗣️ #Dumfries: “É un’ottima stagione per me. Prima magari non avevo raggiunto questa continuità. Ho fatto un bel lavoro per migliorare e crescere” #InterFeyenoord 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/sqE0ayyybh — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 10, 2025

Dumfries è ormai uno die punti di forza dell’Inter: “É un’ottima stagione per me. Prima magari non avevo raggiunto questa continuità. Ho fatto un bel lavoro per migliorare e crescere. Non penso che il rinnovo sia stato decisivo per le mie prestazioni, parlavamo da tempo con l’Inter per restare qui a Milano. Curo ogni aspetto, dalla parte in campo all’aspetto mentale”. Sul lavoro con Inzaghi : “Mi sono sentito subito a casa, sia con il mister che con il suo staff. Mi hanno aiutando e mi stanno aiutando molto a crescere”.