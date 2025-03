Inter, Lautaro non si allena: Inzaghi cambia l’attacco. Verdetto Zielinsiki | VIDEO CM.IT

Vigilia ad Appiano Gentile per la squadra nerazzurra in vista del ritorno di Champions contro il Feyenoord: le possibili scelte di formazione

L’Inter prepara il ritorno di Champions League contro il Feyenoord, forte del 2-0 maturato la scorsa settimana in Olanda.

Rifinitura questa mattina ad Appiano Gentile, dove non era presenti in gruppo Lautaro Martinez e de Vrij, entrambi leggermente affaticati dopo il match di sabato contro il Monza. Sia il capitano che il difensore olandese hanno svolto un lavoro differenziato, ma dovrebbero comunque rientrare nella lista dei convocati e andare in panchina. In attacco perciò, senza Lautaro dal primo minuto, possibile occasione per Taremi che è al momento favorito su Arnautovic per affiancare Thuram. L’iraniano, deludente finora nella sua esperienza in nerazzurro, è stato più volte caricato da Simone Inzaghi nella prima parte della rifinitura aperta ai giornalisti.

Inter-Feyenoord, da Frattesi a Bastoni: le possibili scelte di Inzaghi

Nelle retrovie, invece, spazio ad Acerbi al centro con Pavard e Bisseck ai lati del difensore italiano. In porta si va verso il ritorno dall’inizio per Sommer al posto di Martinez.

👀 #Inter – Non sono con la squadra per la rifinitura capitan #LautaroMartinez e #deVrij, leggermente affaticati. Allenamento personalizzato per entrambi, ma dovrebbero comunque rientrare tra i convocati per la sfida di domani #InterFeyenoord 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/2pB8nfuKlY — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 10, 2025

Il dubbio a centrocampo è in regia tra Calhanoglu e Asllani, con il turco davanti nel ballottaggio con il compagno di squadra. Per gli altri due posti spazio a Mkhitaryan e al rilancio di Frattesi, con Barella (diffidato) che partirà inizialmente dalla panchina. Probabile turno di riposo anche per Bastoni, con Carlos Augusto titolare sulla corsia sinistra. Straordinari invece per Dumfries sul lato opposto, protagonista insieme a Inzaghi delle conferenza stampa della vigilia. Diverse rotazioni quindi per l’allenatore piacentino, anche in vista dello scontro scudetto di Bergamo con l’Atalanta. Restano ai box (insieme a Correa che è fuori lista) i lungodegenti Darmian, Dimarco e Zalewski, oltre a Zielinski che dopo l’infortunio contro il Monza ha riportato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Per lui si temono circa due mesi di stop.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.