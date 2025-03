Tegola nel riscaldamento per Inzaghi: cambio immediato e nuovo capitano

Cambio dell’ultimo minuto per l’allenatore dell’Inter: cambia l’undici di partenza dei nerazzurri per la sfida di Champions League a San Siro contro il Feyenoord

Tegola per l’Inter poco prima del fischio d’inizio del match di ritorno degli ottavi di Champions League al ‘Meazza’ contro il Feyenoord.

Stefan de Vrij ha accusato un fastidio muscolare durante il warm up pre partita e si è fermato in anticipo confrontandosi con lo staff medico nerazzurro. Il difensore olandese ha lasciato il campo visibilmente contrariato, con Acerbi che ha accelerato le operazioni di riscaldamento. Simone Inzaghi, valutata la situazione al rientro negli spogliatoi, ha constatato l’indisponibilità di de Vrij e anche a scopo precauzionale non ha voluto rischiare il giocatore. Spazio quindi ad Acerbi al centro della difesa dell’Inter, in mezzo ai due braccetti Pavard e Bisseck.

Lo stesso centrale italiano era stato provato ieri tra i titolari, prima del sorpasso di de Vrij. L’olandese comunque non era al meglio della condizione e alla vigilia infatti – al pari di capitan Lautaro Martinez – non si era allenato in gruppo per un leggero affaticamento e svolgendo un lavoro personalizzato. De Vrij era anche il capitano designato con il ‘Toro’ argentino in panchina, fascia che passerà quindi a Dumfries (prima volta per l’esterno numero 2) nella sfida di questa sera in Champions contro il Feyenoord.