Stefano Pioli torna in Serie A: lo hanno già contattato

Stefano Pioli torna in Serie A: la sua permanenza in Arabia Saudita è destinata a concludersi alla fine di questa stagione. Il campionato italiano e (probabilmente) la nuova Champions League lo stanno già aspettando.

Sono diversi i club che potrebbero cambiare guida tecnica la prossima stagione. C’è ovviamente il Milan, alle prese con l’ennesima rivoluzione: purtroppo per i rossoneri nemmeno la cura Conceiçao ha dato i suoi frutti e con ogni probabilità la prossima estate si cambierà ancora. Nemmeno alla Juventus le cose stanno andando particolarmente bene: dopo la sconfitta con l’Atalanta, Thiago Motta è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone, e potrebbe lasciare al termine di questa stagione anche se dovesse conquistare un posto per la prossima Champions League. A sua volta, la stessa permanenza di Gasperini sulla panchina degli orobici non è un qualcosa di scontato.

Per Stefano Pioli quindi potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. Attualmente è alla guida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, al 4° posto nella classifica del campionato arabo, a 10 lunghezze dalla vetta. Il suo impegno col club saudita terminerà nel 2027, ma forse sarebbe più corretto usare il condizionale. Secondo quello che riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, molto presto potrebbe tornare nel Belpaese.

In Italia ha già raggiunto dei risultati importanti: ha allenato infatti club come Bologna, Lazio, Fiorentina, Inter e ovviamente il Milan, dove nel 2022 ha conquistato l’ultimo Scudetto della storia del club rossonero. Ma c’è un altro club al quale Pioli ha legato indissolubilmente la sua storia.

Juventus, contatti con Stefano Pioli per la panchina

Perché tre anni non si cancellano tanto facilmente, anche se sembra passata una vita. C’è stato un tempo infatti in cui Pioli è stato giocatore della Juventus ed oggi potrebbe tornare da allenatore. Erano gli anni ’80, di mestiere all’epoca faceva il difensore e doveva vedersela con campioni del calibro di Maradona. La grinta è rimasta la stessa durante tutti questi anni, anzi da allenatore ha raggiunto un temperamento ancora più solido.

Forma azzieme a Gasperini e Conte il terzetto di ex bianconeri papabili per allenare la Vecchia Signora l’anno prossimo. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che spiega come il mister sia stato già contattato qualche mese quando bisognava sostituire Max Allegri. Un allenatore vincente Stefano Pioli, che potrebbe riaccendere gli animi alla Continassa dopo una stagione in chiaroscuro.