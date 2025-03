Roma-Paredes, ancora insieme: UFFICIALE il rinnovo | Confermata anticipazione CM.IT

L’argentino continuerĂ a giocare per il club giallorosso. E’ arrivato il comunicato da parte del club capitolino che non lascia piĂą dubbi

Nuovo rinnovo in casa Roma. Come scritto nei giorni scorsi su Calciomercato.it, il club capitolino e Leandro Paredes vanno avanti insieme.

Il calciatore argentino ha, infatti, prolungato il proprio contratto con i giallorossi per un’altra stagione: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Leandro Paredes ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha legato una parte considerevole della sua prestigiosa carriera ai colori giallorossi. Arrivato nella Capitale nel 2014 dal Boca Juniors, ha vestito il giallorosso in due differenti parentesi: nelle stagioni 2014-15, 2016-17, per poi tornare nell’estate del 2023. Conta 129 presenze e 10 gol in tutte le competizioni con questa maglia”. Si può leggere sul sito ufficiale della Roma.

Paredes, ancora alla Roma: il Boca Juniors può attendere

Leandro Paredes è certamente uno dei calciatori che ha giovato della cura Claudio Ranieri. L’argentino è così tornato ad essere protagonista con la squadra giallorossa.

In stagione sono, dunque, ventisette le presenze con la maglia della Roma, diciassette in Serie A, sette in Europa League e due in Coppa Italia, oltre ad una gara in Primavera contro il Cagliari. I minuti giocati, invece, sono oltre 1600, con un gol realizzato e due assist.

Il centrocampista di San Justo, che il prossimo 29 giugno compirà 31 anni, dovrà rimandare il suo ritorno in patria. Il Boca Juniors, di cui si è parlato e scritto tanto, non potrà far altro che aspettare per riabbracciarlo. Leandro Paredes ha voglia di essere protagonista ancora in Europa, con il club capitolino, club per cui ha giocato di più nella sua lunga carriera