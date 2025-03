Ribaltata la Juventus, Del Piero nuovo presidente. Anche Giuntoli è fuori

Spunta un nome clamoroso per il ruolo di Direttore sportivo dei bianconeri: “È l’unica persona al mondo che può salvarci”

La situazione in casa Juve è sia grave che seria. Motta rischia l’esonero qualora dovesse perdere a Firenze, perché il timore di Giuntoli è perdere quella Champions vitale per bilancio e mercato. Ma nel post disfatta con l’Atalanta è tornato fortemente d’attualità il tema societario.

Per la totalità dei tifosi, ma anche per buona parte di addetti ai lavori, appare evidente come all’interno del club manchino figure di spessore che possano fare pure da supporto a un Giuntoli nelle vesti finora quasi di tuttofare.

Una figura, in questo caso identitaria, che torna ad essere caldeggiata da tantissimi juventini è quella di Alex Del Piero. Chi pensa che il male della Juve non sia soltanto Motta, ma anche Giuntoli, lancia su X qualche nome di possibile sostituto dell’ex Napoli. Spicca su tutti quello di un certo Paolo Maldini…

E per la panchina? Si sognano Conte e Klopp, ma viene fatto anche il nome di Zinedine Zidane

RLP scrive: “Sì a Del Piero tutta la vita se mi riporta Conte“. Luigi Sanna dubbioso su Klopp: “Non allena manco a volerlo, ha un contratto in Red Bull e la panchina non è contemplata, basta con questi voli pindarici. Agnelli ha fatto più danni che la grandine, scappando dimissionario con 1 miliardo in ricapitalizzazioni. L’unico plausibile è Del Piero”.

Juve, c’è chi sogna Maldini al posto di Giuntoli: “È l’unico che può salvarci”

Ale5maggio stila l’organigramma dei suoi desideri, con a capo di nuovo Andrea Agnelli. Poi: Vice Presidente Alessandro Del Piero; Ds Cristiano Giuntoli; Team Manager Giorgio Chiellini; Allenatore Antonio Conte”. Francesco Zampa vola altissimo: “Propongo Del Piero presidente e Maldini ds“.

Wizlaflame tagga il club e dice: “Tranquilla Juve, ho io la soluzione: Del Piero Presidente, Maldini DS, Zinedine Zidane Allenatore e andiamo a vincere il Triplete!”. Nedvedismo vede in Maldini la panacea di tutti i mali: “È l’unica persona al mondo che può salvare la Juventus”.