Loftus-Cheek sorride, ma il futuro è segnato: il Milan punta sull’italiano

Il centrocampista è sempre più destinato a fare le valigie al termine della stagione: le poche garanzie fisiche non lasciano alternative

Ruben Loftus-Cheek è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista inglese, dopo un lungo calvario, ha lavorato con il resto della squadra e punta ad essere convocato per la partita di sabato sera contro il Como.

L’ex Chelsea è stato fin qui autore di una stagione davvero complicata, in cui non è riuscito a rendere al meglio. I numeri del suo primo anno al Milan sono dunque lontanissimi: Loftus-Cheek aveva, d’altronde, convinto tutti, arrivando in doppia cifra. Ad oggi, invece, è ancora a secco, dopo aver disputato 21 partite, per poco più di mille minuti.

Un bottino per nulla soddisfacente, che sta portando il Milan a valutare la sua cessione in estate. Loftus-Cheek è certamente tra i calciatori sacrificabili e salvo cambi di programma farà le valigie una volta conclusa la stagione. L’inglese avrà comunque ancora un paio di mesi per provare a convincere il Diavolo, ma oggi il club rossonero ha altro per la testa.

Milan, Loftus-Cheek in bilico: la situazione a centrocampo

La sensazione, in questo momento, è che a centrocampo non ci saranno molti cambiamenti. Si aspetterà chiaramente l’arrivo del Ds e del nuovo mister per decidere, ma certamente il Milan ripartirà da Tijjani Reijnders.

Con l’olandese ci saranno anche Youssouf Fofana e Warren Bondo. In dubbio, invece, la posizione di Yunus Musah, anche se può rappresentare un autentico jolly.

Il calciatore a rischiare di più la partenza è dunque Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, che piace in Premier League oltre che in Arabia Saudita, è pronto a far spazio ad un colpo, che quasi sicuramente sarà italiano. L’idea di avere un’anima azzurra sta prendendo sempre più piede nei corridoi di Casa Milan. Non solo un ds e un allenatore che conoscono la Serie A, ma anche i calciatori. Non è un segreto che Ricci, che piace tanto anche all’Inter, sia il nome in cima alla lista, ma non è l’unico. A centrocampo così si è preso appunti anche per calciatore con caratteristiche diverse, Fabbian del Bologna, per il quale i nerazzurri hanno però un diritto di ricompra a 12 milioni. Un suo approdo in rossonero potrebbe essere favorito da Tommaso Pobega, che tanto bene sta facendo in rossoblu.