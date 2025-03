Juventus, l’AI ufficializza il nuovo allenatore al posto di Thiago Motta

L’intelligenza artificiale ha svelato chi sarà il tecnico della ‘Vecchia Signora’ in vista della prossima stagione

Antonio Conte ancora alla Juventus? Secondo l’intelligenza artificiale, l’attuale allenatore del Napoli potrebbe essere il nuovo condottiero della ‘Vecchia Signora’.

L’allenatore salentino è in corsa per lo scudetto alla guida dei partenopei, a una sola lunghezza in classifica dalla capolista Inter a dieci giornate dal termine. L’ex Ct della Nazionale – prendendo spunto dall’AI – sarebbe però l’uomo giusto per risollevare le sorti della Juve, visto che il progetto con Thiago Motta in panchina non sta dando l’effetto sperato. I bianconeri sono usciti malamente da Champions League e Coppa Italia, oltre a faticare più del dovuto in campionato dove rischiano il piazzamento tra le prime quattro, obiettivo minimo e fondamentale per salvare la stagione.

L’intelligenza artificiale dà poche speranze a Motta di conservare la panchina della Juventus, con l’allenatore italo-brasiliano per il momento confermato fino al termine del campionato da Giuntoli malgrado l’umiliazione subita domenica per mano di un’irresistibile Atalanta.

Juventus, Conte in pole per il dopo Thiago Motta secondo l’intelligenza artificiale

Proprio in casa ‘Dea’ c’è quel Gasperini che è uno dei candidati forti per succedere a Thiago Motta anche per l’AI, che considererebbe concluso ormai il matrimonio tra il mister di Grugliasco e la ‘Dea’.

L’attuale tecnico dell’Atalanta insidia quindi Conte, mentre il terzo incomodo eccellente si chiama Zinedine Zidane, nome che fa sempre battere i cuori della piazza bianconera. Il francese è ancora fermo dopo i trionfi con il Real Madrid ed è in pole per la nazionale francese per il post Deschamps, ma occhio anche a un possibile ritorno – stavolta da allenatore – alla Juve. Come ‘Zizou’ anche Mancini è al momento senza squadra ed è uno dei profili che l’intelligenza artificiale mette nel lotto dei candidati per la panchina della ‘Vecchia Signora’ in caso di benservito per Motta.

Chance basse invece secondo l’AI per Xavi, De Zerbi e Pioli, mentre la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano, dopo la positiva esperienza alla Fiorentina, ha raccolto nel migliore dei modi l’eredità dello stesso Thiago Motta al Bologna e secondo l’intelligenza artificiale rientrerebbe tra le possibili opzioni per allenare la Juventus nella prossima stagione.