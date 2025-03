Calciomercato: prendono Retegui per 45 milioni

Tutti voglio Mateo Retegui. L’attaccante dell’Atalanta continua a macinare gol ed ottime prestazioni con la maglia della Dea tanto da aver attirato diversi interessi di mercato in Italia e non solo.

Calciomercato: Retegui a 45 milioni sarà il colpo dell’estate

Nemmeno due anni dopo il suo approdo in Europa, Mateo Retegui si è consacrato come uno degli attaccanti più prolifici del campionato italiano. Dopo una prima stagione in chiaroscuro al Genoa, condizionata da una preparazione estiva non svolta al meglio e da diversi problemi di natura fisica, nel suo secondo anno in Serie A, l’attaccante selezionato da Roberto Mancini per la Nazionale italiana si è imposto come uno dei migliori attaccanti del nostro campionato e potrebbe concludere la stagione da capocannoniere.

Nel corso di questa stagione Mateo Retegui ha messo in mostra il suo intero repertorio andato in rete di destro, di sinistro, in acrobazia, di testa ed ora anche su calcio di rigore. 22 reti in 26 partite di Serie A fanno di lui l’attuale re dei bomber. L’italo-argentino punta a superare 30 centri in un campionato e sogna il tricolore con la maglia dell’Atalanta.

Tuttavia in estate Retegui potrebbe nuovamente cambiare maglia. Arrivato ad agosto per “soli” 22 milioni di euro più bonus dal Genoa, dopo l’infortunio di Scamacca, oggi il prezzo del suo cartellino è più che raddoppiato. Un vero affare per l’Atalanta che non vorrebbe privarsi del suo attaccante, che ha firmato un contratto fino al 2028, dopo una sola stagione in Serie A. Tuttavia, nel caso in cui a Bergamo arrivasse un’offerta da oltre 45 milioni di euro, sarà difficile per la famiglia Percassi pensare di trattenere la punta classe 1999.

Secondo le ultime notizie di mercato provenienti da Londra, infatti, l’attaccante sarebbe entrato nel mirino di Chelsea e Arsenal. I due club inglese lavorano per acquistare un attaccante di valore durante il prossimo calciomercato estivo ed il nome di Retegui sarebbe tra i primi della lista.

Quanto costa oggi Retegui?

Come detto, per strappare Mateo Retegui all’Atalanta serviranno almeno 45 milioni di euro, il doppio di quanto speso dalla Dea. Una plusvalenza record per l’Atalanta, visto che in una sola stagione la cifra da mettere a bilancio per il 26enne attaccante sarebbe incredibile.

Ma non solo, perché la cessione di Retegui potrebbe non ridimensionare il progetto Gasperini, soprattutto se i bergamaschi decidessero di puntare forte sul ritorno in campo di Scamacca.