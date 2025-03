Allegri al posto di Motta: verdetto lampo sul grande ritorno

Per Juve e Milan è già tempo di pensare all’eventuale nuovo allenatore e il borsino incrociato prevede anche il nome del livornese: ma la decisione categorica è stata già annunciata

A due mesi e mezzo dalla fine del campionato è già tempo di toto-allenatori per la prossima stagione, con le tante big che devono riassegnare la panchina senza più possibilità di sbagliare scelte. A partire dal Milan e dalla Juventus, passando per la Roma. Sono queste le tre società più impegnate in questo senso. Claudio Ranieri ha annunciato la volontà di fermarsi e cominciare a cimentarsi nel ruolo di dirigente a Trigoria, giocando un ruolo fondamentale nella scelta del suo successore.

Da Sarri a Farioli, da Ancelotti ad Allegri e Gasperini, sono questi i nomi accostati ai colori giallorossi. Per Thiago Motta alla Juve invece servirà aspettare la fine del campionato, a meno di ulteriori crolli: prima del Mondiale per Club, Giuntoli e la società decideranno se continuare con lui oppure avviare un nuovo progetto tecnico. E anche qui di ipotesi se ne fanno già parecchie, dallo stesso Gasperini a Pioli e il Conte-bis in caso di divorzio dal Napoli, oltre ai profili esteri Xavi e la suggestione Zidane. E addirittura qualcuno ha paventato lo scenario di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri dopo la ‘cacciata’ dello scorso anno. Il Milan quasi certamente cambierà allenatore e il nome che ricorre anche in questo caso è quello del tecnico livornese, ex pure dei rossoneri. A tal proposito è intervenuto Giovanni Galeone, mentore di ‘Max’ e suo grande amico, che fa il borsino del suo futuro tra Juventus e Milan, aggiungendo però anche Gasperini in salsa bianconera.

Allegri alla Juve o al Milan, Galeone non ha il minimo dubbio: “Mai più”

Resta Massimiliano Allegri l’allenatore più ‘chiacchierato’ del momento e lo sarà, verosimilmente, anche nei prossimi mesi. Roma, Juve, Milan, West Ham, Everton, Arabia Saudita sono solo alcune delle piste accostate al tecnico livornese nelle ultime settimane. È ‘libero’ dall’estate scorsa, dalla fine – burrascosa – della seconda avventura in bianconero.

A ‘Radio Kiss Kiss’, Giovanni Galeone ha parlato del suo futuro: “Credo nel possibile ritorno al Milan di Allegri, che invece non tornerà mai più alla Juventus”, le sue parole piuttosto nette a proposito del clamoroso ritorno in bianconero, ipotesi ventilata in queste ore da alcune indiscrezioni. Poi l’ex Pescara aggiunge: “Il nuovo allenatore della Juve al posto di Thiago Motta potrebbe essere Gian Piero Gasperini, che a fine stagione può lasciare l’Atalanta”. Insomma, al momento il suo voto va ai rossoneri per quello che sarebbe un altro bis.