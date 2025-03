Thiago Motta si sfoga: “Non faccio sceneggiate. Non è come hai scritto tu”

Sconfitta storica per la Juventus contro l’Atalanta e umore nero in conferenza stampa per l’allenatore bianconero

Volto teso e la voglia di cancellare una notte infausta per la Juventus e ovviamente a livello personale. Traspare grande amarezza nelle parole di Thiago Motta in conferenza stampa dopo la fragorosa sconfitta contro l’Atalanta.

Squadra duramente contestata e con i tifosi che chiedevano le dimissioni a fine partita, ma per il momento l’ex allenatore del Bologna rimane al suo posto. Niente esonero al momento, anche se la posizione di Motta inizia a scricchiolare: “L’Atalanta ha meritato la vittoria, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo l’episodio del rigore, dal mio punto di vista discutibile, abbiamo avuto grande difficoltà, abbiamo perso equilibrio e ci siamo sbilanciati. Tutto poi diventato più difficile”, ha esordito l’allenatore bianconero.

👀IL NERVOSISMO DI #THIAGOMOTTA IN CONFERENZA Il tecnico bianconero, nel post #JuventusAtalanta, ha voluto precisare alcuni aspetti del suo carattere non senza polemiche nei confronti del giornalista che gli ha posto la domanda pic.twitter.com/SBeCZFV2GN — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 9, 2025

Thiago Motta prosegue parlando della contestazione: “Siamo tristi e dispiaciuti, è difficile da dirigere e sarà complicato questa sera andare a dormire. Quello che succede all’esterno può condizionare, è normale. Tutte le voci sono da rispettare, sia dei tifosi che da parte di voi giornalisti”.

Juventus-Atalanta, Thiago Motta in conferenza: “Sono triste e dispiaciuto”

Sulle scelte di formazione e Yildiz titolare: “Forse sì, sarebbe stato meglio far giocare Mbangula al posto di Kenan. Il margine di miglioramento della squadra è enorme, tante partite di ottimo livello. Questa rosa merita la classifica che ha in questo momento”.

Infine, Thiago Motta si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Incazzarmi e tirare bottigliette nello spogliatoio? Non fa parte del mio carattere fare sceneggiate, sono una persona onesta e un professionista. Da me non si vedranno mai certi comportamenti. Sono triste e dispiaciuto, però da domani dobbiamo avere la forza di pensare alla prossima partita e unire ancora di più lo spogliatoio, non come tu hai scritto (riferendosi al giornalista che aveva posto la domanda, ndr) parlando dell’amico dell’amico…”.