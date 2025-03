Juventus, Thiago Motta verso l’esonero: 3 nomi per la panchina

Thiago Motta verso l’esonero da parte della Juventus: mentre cominciano a circolare i primi nomi per sostituire il tecnico italo-brasiliano, ciò che filtra è una notizia sulle tempistiche.

Da quando è stato costruito l’Allianz Stadium, la Vecchia Signora non aveva mai subito un passivo così grave: c’è da scommettere che il 4-0 rifilatole dell’Atalanta, possa lasciare dei segni duraturi, che potrebbero produrre i loro effetti anche al termine di questa stagione. L’esonero di Thiago Motta è più di un pensiero per la Juventus. L’allenatore è giovane, la squadra pure, ma il board bianconero non può non fare i conti con una situazione che si fa sempre più triste.

E dire che la stagione era iniziata con le premesse più rosee: investimenti importanti nel mercato, tesi ad aumentare tasso tecnico svecchiando al contempo la rosa. Cristiano Giuntoli ha speso circa 80 milioni di euro per avviare il nuovo progetto della Juventus, ma purtroppo per lui e i tifosi bianconeri i risultati non sono abbastanza soddisfacenti.

Come vi abbiamo già raccontato, per le prossime ore non filtra dalla Continassa la volontà di cacciare il tecnico: sono decisioni queste che vanno prese tenendo in considerazione molti fattori. C’è l’obiettivo da raggiungere (la Champions), la durata e l’onerosità del contratto del professionista da esonerare (Thiago Motta), e ovviamente la lista dei possibili nomi per sostituirlo. Ma se guardiamo verso la fine di quest’annata, allora la prospettiva potrebbe cambiare, visto che c’è un Mondiale per club da giocare e, possibilmente, vincere.

Juve, Thiago Motta verso l’esonero a fine stagione: i 3 nomi per sostituirlo

Attenzione quindi ai nomi per sostituire Thiago Motta a fine stagione sulla panchina della Juventus. Ce n’è uno circolato nelle ultime settimane soprattutto a causa del suo rapporto con Giuntoli ma che è già stato smentito dal diretto interessato ieri sera: niente Spalletti per la Juve. Il ct infatti ha dichiarato a CTCF che non intende tornare a lavorare in club.

C’è poi l’idea Conte: il salentino è impegnato col Napoli in una corsa Scudetto a 3 con Inter e Atalanta, ma non è detto che a fine stagione non possa decidere di cambiare aria, al di là di quello che sarà il piazzamento finale. Resta quindi Roberto De Zerbi: anche lui avrebbe il favore di Cristiano Giuntoli e in aggiunta potrebbe anche gradire le caratteristiche di alcuni giocatori già presenti in rosa. In somma, non sarebbe proprio tutto da rifare.