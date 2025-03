La Juventus è crollata e abbiamo quindi deciso di ripercorrere le 5 sconfitte più larghe nella storia dei bianconeri all’Allianz Stadium

Una serata memorabile, per i motivi più sbagliati. Questa ha vissuto Thiago Motta contro l’Atalanta durante la stagione 2024-25. Un match che è entrato di diritto nella storia della Juventus, in maniera assolutamente negativa. Il ko ha fatto rumore e genererà ripercussioni, magari non nell’immediato, ma la dirigenza bianconera prenderà provvedimenti.

Il club cambierà allenatore, più probabilmente a fine stagione, ma non sono esclusi colpi di scena in caso di altre disfatte simili. Thiago Motta ha fallito e dopo la pessima figura contro Gasperini, abbiamo deciso di ripercorrere le 5 peggiori sconfitte della Juventus all’Allianz Stadium. Storicamente un fortino, dal 2011, non sono mancate brutte serate come quella di quest’anno.

Juventus-Real Madrid 0-3: la rovesciata di CR7

Nel nostro approfondimento abbiamo deciso di procedere in ordine cronologico e non potevamo che partire con la disfatta in Champions League del 2018. Vincere in quegli anni allo Stadium era davvero un’impresa difficile, in pochi ce l’avevano fatta prima di quel super Real Madrid. Nell’aprile di ben 7 anni fa, però, i Blancos erano inarrestabili e Cristiano Ronaldo viveva ancora nel suo prime.

Ci fu poca partita contro la formazione di Zidane. L’allora tecnico bianconero, Max Allegri, cadde sotto i colpi di CR7, su tutti la clamorosa rovesciata che fece alzare in piedi tutti i tifosi presenti allo stadio. Un anno più tardi, il portoghese avrebbe iniziato a far gol per i bianconeri, ma anche a rientrare in questa classifica come protagonista in negativo.

Juventus-Fiorentina 0-3: il tripudio viola

Una rivalità storica, sentita soprattutto a Firenze. Nel dicembre del 2020, in uno Stadium deserto per via delle norme Covid, la Fiorentina di Prandelli schianta la Juventus di Andrea Pirlo con un 3-0 clamoroso. Una notte da sogno per i Viola, che si apre con il gol dopo 3 minuti di Dusan Vlahovic, un altro giocatore che vestirà poi la maglia bianconera.

I bianconeri non riescono a rialzarsi, colpa anche di un cartellino rosso incassato da Cuadrado. Nella ripresa l’autogol di Alex Sandro e la rete di Caceres chiudono definitivamente la pratica. Un successo che mostrò le evidenti lacune di quella Juve, con Pirlo che fu poi esonerato a fine stagione, nonostante la qualificazione alla Champions League all’ultima giornata per il suicidio sportivo del Napoli col Verona.

Juventus-Milan 0-3: lo show di Pioli

Passarono pochi mesi e nel maggio del 2021 fu il Milan a demolire la Juventus all’Allianz Stadium. Il risultato è sempre quello: uno 0-3 senza appello. C’è ancora Pirlo sulla panchina bianconera e la gara persa così bruscamente aveva dato le sensazioni di un abbandono definitivo per la corsa Champions. Come detto poco sopra, però, la Juve riuscì comunque ad accedere all’Europa che conta.

In quella serata tardo-primaverile, Stefano Pioli uscì dallo Stadium con un risultato secco. La rete di Brahim Diaz aprì le marcature, seguita dai gol di Rebic e Tomori. Un impalpabile Cristiano Ronaldo si apprestava a disputare uno dei suoi ultimi incontro con la maglia bianconera prima del suo addio.

Juventus-Villarreal 0-3: l’eliminazione dalla Champions

Arriviamo al 2022, sulla panchina della Juve è ritornato Max Allegri, ma il risultato non cambia. Proprio come nel 2018, i bianconeri crollano allo Stadium con 3 gol di scarto contro una spagnola, in Champions League. Una rosa meno forte, contro un avversario meno blasonato. Il Villarreal, però, eliminò brutalmente la Juventus dalla competizione.

Una resistenza, quella juventina, che durò fino al minuto 78, quando trovò il gol su rigore Gerard Moreno. Pau Torres e Danjuma chiusero la pratica nel finale e in pieno recupero. Questa è stata anche la prima disfatta casalinga, davanti ai tifosi, dopo i due precedenti con lo stadio vuoto per via della pandemia. Non un bel ricordo per gli appassionati bianconeri.

Juventus-Atalanta 0-4: mai così male nella storia

Da quanto l’Allianz Stadium è stato costruito, sin dalla denominazione Juventus Stadium, mai la Juve aveva perso una partita con un risultato così largo. La sconfitta contro l’Atalanta è la peggiore dei bianconeri nella storia del nuovo impianto. Risulta essere anche una delle peggiori umiliazioni di sempre.

Solamente altre 5 volte la Juventus ha perso con risultati peggiori o analoghi: nel 1967/68 per 0-4 contro il Torino, nel 1930/40 per 6-2 contro la Triestina, nel 1942/43 sempre per 6-2 contro il Vicenza e per 7-1 sia contro la Pro Vercelli nel 1921/22, che nel 1949/50 con il Milan. Questo dato rende ancora più evidente il tipo di disfatta alla quale è andato incontro Thiago Motta.

Una serata storica a suo modo, che entrerà sicuramente negli almanacchi. Di sicuro quelli dell’Allianz Stadium, mai espugnato così duramente nel corso dei suoi 14 anni di vita. Un incubo a tinte nerazzurre.